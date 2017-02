Jos maraton ei tunnu enää miltään, kokeile ultrajuoksua

Maratonin juoksee nykyään moni. Juoksutapahtumat pullistelevat osallistujia, jos rahkeet eivät riitä maratonille, niin on juostava ainakin puolikas maraton tai vähintään 10 kilometriä.

Ultrajuoksijat janoavat kilo­metrejä vielä enemmän. On kuuden tunnin juoksuja, 12 tunnin juoksuja, 24 tunnin juoksuja, 60 kilometrin ja 100 kilometrin juoksuja.

Jari Soikkeli kertoo, että hän siirtyi lajin pariin, kun maraton ei tuntunut enää riittävän, eikä paremman ajan tavoittelu kiinnostanut.

”On kiinnostavampaa tietää, miten pitkälle tai kuinka kauan jaksaa juosta, kuin taistella pelkästään kelloa vastaan.”

Joensuulainen Ultrajuoksuseura Sisu on perustettu ultrahenkisten juoksijoiden kohtaamispaikaksi ja tahoksi, joka järjestää ultrajuoksutapahtumia.

”Laji on marginaalinen ja se liikuttaa pientä joukkoa ihmisiä. Internetistä on ollut iso apu samanhenkisten ihmisten löytämisessä ja lajin tunnetuksi tekemisessä”, sanoo Soikkeli, joka on Sisun puheenjohtaja.

Sisu järjestää vuosittain kaksi juoksutapahtumaa, marraskuussa Joensuu Night Runin ja heinäkuussa Suomi-Juoksun.

Molemmat tapahtumat järjestetään Joensuu Areenalla, sisähallissa sekä sen lähiympäristössä. Soikkeli ei kaipaa juoksulenkeillään tai kilpailuissa maisemiin vaihtelua.

”Juoksen aina asvaltilla, maanteillä ja jalkakäytävillä, en maastossa.”

Sisun hallituksen jäsen Kaija Hattunen kertoo, että hän taas juoksee aina jossain porukassa.

”Koska juoksu on kivvaa”, hän toteaa aurinkoisesti hymyillen.

Hattunen myös vakuuttaa, että juoksijan nopeus ei ole lajissa ratkaisevaa. Hän on valmistautumassa ensimmäiseen 24 tunnin juoksuun, joka järjestetään helmikuun lopulla Espoossa.

24 tunnin juoksu ei kirjaimellisesti tarkoita, että osallistujat painavat vuorokauden ajan kuin hirvet ympäri rataa.

Vuorokauden aikana juoksuvauhti tiputetaan välillä kävelyyn, sillä saadaan jalkojen hermotuksia aktivoitua pit­kien juoksuetappien jälkeen ja samalla saa katkaistua mahdollisesti liian kovavauhtisen juoksuvauhdin.

”Minä juttelen ja jopa laulelen juoksukavereiden kanssa”, kuvailee Hattunen rentoa meininkiä.

Soikkeli kertoo, että energiansaannin turvaaminen on pitkien juoksujen aikana erityisen tärkeää. Tunnin aikana ultramatkalla juodaan 6 desilitrasta litraan nestettä.

Sisun jäsen Tomi Ronkainen oli viime vuoden tilastoissa maailman 10 parhaan joukossa 12 tunnin juoksussa ja kotimaan maratontilastoissa 40 parhaan joukossa. Myös Ronkainen osallistuu Espoon 24 tunnin juoksuun. Hän sanoo tavoittelevansa yli 200 kilometrin ylitystä.

Kaikki kolme Sisun jäsentä ovat työmatkajuoksijoita. Kolmikosta Ronkainen sanoo laskevansa viikoittain juostuja kilometrejä. Jonakin päivänä kilometrejä saattaa tulla 30 kilometriä, viikon aikana vähintään 150 kilometriä.