Joulurauha on taas arvokasta

Tänään se sitten alkaa. Kovasti odotettu joulu tulee. Odotettavissa on läheisten seuraa, hyvää ruokaa, lahjoja, musiikkia ja hiljentymistä joulun sanoman ääreen. Juhlapyhiin on ladattu paljon tunteita.

Joillekin joulu on vain pidennetty viikonloppuvapaa, mutta toivon, että mahdollisimman monille se olisi enemmän. Tällä hetkellä tilanne maailmassa on sellainen, että toivon ja rauhan juhla tuntuu poikkeuksellisen ajankohtaiselta, tarpeelliselta.

Olemme viime vuosikymmenet tottuneet siihen, että elämme maanosassa, jossa vallitsee rauha. Nyt näin ei ole. Euroopassa soditaan ja terrori-iskuista on tullut kuukausittaista antia uutisiin. Myös tilanne Suomen lähialueille on kiristynyt.

Joulurauhaa on toivotettu vuosisatoja, eri tilanteissa. Aina sillä on ollut myönteinen kaiku, mutta juuri tällä hetkellä se on taas erityisen arvokasta. Rauha ei ole itsestäänselvyys.

Toivotan kaikille teille joulun rauhaa, sen kaikissa merkityksissä.

Jouni Kemppainen