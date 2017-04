Kainuun Sanomat: Erikoinen orava kisailee Torniossa – katso video

Kainuun Sanomat kertoo, että Tornion Kivirannalla on seurattu jo jonkin aikaa erikoisen väristä oravaa. Sillä on harmaan talviturkkinsa päällä valkoiset liivit ja myös häntä on valkoinen.

Ari-Pekka Kaukonen on kuvannut oravaa kotipihallaan, kun se vierailee lintulaudalla.

"Viime syksystä asti se on tässä pihapiirissä pörrännyt. Naapuri sanoi, että se olisi viime kesän poikasia", Kainuun Sanomien haastattelema Kaukonen kertoo.

Lehden haastattelema Oulun yliopiston eläinfysiologian emeritusprofessori Esa Hohtola selittää oravan ulkonäköä leukismilla. Se tarkoittaa synnynnäistä muutosta eläimen pigmentin tuotannossa.

Kyse ei hänen mukaansa ole albinismista, koska oravassa on myös tavanomaisen värisiä karvoja ja sen silmät ovat tummat.

"Varmasti nämä harvinaisia ovat, enkä ole itse päässyt tällaisia oravia näkemään", Hohtola sanoo.