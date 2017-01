Kassatyöntekijä kyllästyi kehnoon valikoimaan ja perusti oman kaupan

"Tämä on kiinnostanut ihmisiä alusta asti, enemmän kuin toivoin", Isabella Asplund virkkoo keskellä ruuhkaisaa myymälää. Tungoksesta huolimatta arkeen mahtuu myös hiljaisia päiviä.

Työn lomassa Asplund esittelee meille liha- ja kalakauppansa valikoimaa: Norrbron luomukaritsaa, närpiöläistä laidunkalkkunaa, hirvenlihaa, villisikakotletteja. Tarjonta vaihtelee sesongin mukaan. Nyt sesongissa on pitkulainen viiksiniekka: made.

Kauppa avattiin vuonna 2014. Sitä ennen Asplund työskenteli tavallisen ruokakaupan kassana. Kassalla ollessaan hän kiinnitti huomiota valikoimaan: päivästä toiseen liukuhihnalla lipuvat ohi hunajamarinoidut broilerinsuikaleet, jauheliha ja norjalainen lohi.

Masentavaa, kokkinakin työskennellyt Asplund ajatteli. "Halusin myydä jotakin parempaa." Syntyi idea ikiomasta kaupasta. Nuoren naisen idea herätti myös epäilyjä: liha- ja kalakauppa 5 500 asukkaan Maalahteen? Miten sellainen voisi onnistua? Lainaa hän kuitenkin sai ja vuonna 2014 kauppa avattiin.

Kun Asplund heräsi aamulla ja lähti ensimmäistä kertaa avaamaan kauppaansa, oven ulkopuolella odotti pitkä jono. Sama toistui seuraavana päivänä. Ja sitä seuraavana. 26-vuotias tradenomi oli iskenyt syvälle ajan hermoon. "Aika oli oikea: ruoka ja lähiruoka ovat niin isoja juttuja", Asplund pohtii.

Kaupan ulkonäössä on vanhan ajan konstailematonta artesaanihenkeä. Nimikin on konstailematon: Köttdisken – lihatiski.

Ostajille neuvotaan tarvittaessa, miten raaka-aineesta saadaan kaikki irti. "Henkilökohtainen palvelu on tärkeää", Asplund sanoo. Kaikki myytävät tuotteet ovat Suomesta. Kauppaa käydään enimmäkseen ruotsiksi – Pohjanmaan läntisessä kolkassa kun ollaan.

Asplundille on tärkeää tuntea lähialueen tuottajat. Hän on tutustunut moniin tiloihin paikan päällä. Kaikki ei kuitenkaan tule pientuottajilta: saatavuuden takaamiseksi lihatiskissä on myös Snellmanin lihaa. Vakituisia työntekijöitä on kolme. Ruuhkahuippuina kaupassa häärii enimmillään kahdeksan työntekijää.

Liiketoimintaa on suunniteltu ajatellen myös mukavuudenhaluisempia kotikokkeja: Kaupasta myydään valmiita annoksia "viikonloppukasseissa".

Seuraavaksi Asplund aikoo laajentaa toimintaansa Vaasaan rakennettavaan Kalastuksen taloon. Suunnitteilla on kalakauppa Johanna Stenbackin ja Strömsö-ohjelmasta tutun Michael "Micke" Björklundin luotsaaman ravintolan yhteyteen.

Alle 30-vuotiaan yrittäjän elämään mahtuu vielä lukuisia muutoksia mutta ainakin hunajamarinoidut broilerinsuikaleet ovat tukevasti historiaa.