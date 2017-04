Kaupallistaminen teki Tom of Finlandista keittiöpyyhekelpoisen

Kun Suomi täyttää sata vuotta, hulmuavat taivasta vasten sinivalkoiset liput. Mutta eivät toki ainoastaan ne. Myös sateenkaariliput liehuvat, sillä osana juhlavuoden virallista ohjelmaa pyritään tuomaan esille myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen historiaa Suomessa.

Yksi näkyvimpiä Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hankkeen edustajia on Tom of Finland eli taiteilija Touko Laaksonen, jonka homoeroottiset taideteokset ja sarjakuvat olivat suuressa suosiossa maailmalla 1900-luvun lopulla.

Vuonna 1991 kuollut Laaksonen oli kotimaassaan Suomessa pitkään varsin tuntematon, mutta viime vuosina mustavalkoiset mieshahmot ovat saaneet osakseen runsaasti huomiota. Yksin vuoden 2017 aikana on julkaistu Dome Karukosken ohjaama elämäkertaelokuva Tom of Finland ja Turun kaupunginteatterissa on kantaesitetty Tom of Finland -musikaali.

Image-lehti puolestaan nosti tuoreimmassa numerossa kanteensa Tom of Finland -henkisesti nahkaan puettuja muumeja.

Nyt käynnissä oleva Tom of Finland -huuma alkoi kaupallistumisen kautta. Syksyllä 2014 julkaistiin mustavalkoisia, miespiirroksin koristeltuja postimerkkejä. Samana vuonna Finlayson julkaisi homoeroottisen tekstiilimalliston. Myös Paulig on pakannut erikoiskahveja Tom of Finland -pakkauksiin.

Suomen Queer-tutkimuksen seuran varapuheenjohtaja Mikko Carlson ei osaa sanoa selvää syytä, miksi Tom of Finland muuttui keittiöpyyhekelpoiseksi juuri nyt.

"Paljon on kyse siitä, että heterokulttuuri omaksuu aineksia vähemmistökulttuurista. Tämä kuvasto on ehkä muuttunut normalisoidummaksi", Carlson pohtii.

Hän myös huomauttaa, että monet yhteiskunnalliset keskustelut ovat tehneet Tom of Finlandista ajankohtaisen. Tasa-arvoinen avioliittolaki sekä asenteiden muutos seksuaalivähemmistöjä kohtaan ovat tasoittaneet mustavalkoisten mieshahmojen tietä marginaalista arkisen kahvipaketin kylkeen.

Tom of Finland on ollut jo pitkään palvottu henkilö pienen alakulttuurin keskuudessa, mutta etenkin tuore elokuva sekä Turun musikaali ovat viimeistään nostaneet taiteilijan kaikkien tietoisuuteen.

"Hänestä on tullun jonkinlainen symboli sille seksuaaliselle vapautumiselle, jota Suomessa on tapahtunut viimeisten 20 vuoden aikana", Carlson sanoo.

Koko kansan Tom of Finland on Carlsonin mukaan jollain tavalla silotellumpi ja siistitympi kuin monet taiteilijan omista teoksista. Kaupallinen puolikin ottaa toki kantaa, mutta ehkä hieman hillitymmin.

Kuvien eroottinen lataus ei ole kuitenkaan kadonnut.

"Miesten ihanteellinen kehollisuus on tänä päivänä aika pitkälti Tom of Finlandin Kake-hahmoa muistuttavaa. Eikä kyse ole pelkästään homomiesten fantasioista vaan myös heteronaisten."

Turussa Tom of Finland on otettu Carlsonin mukaan hyvin vahvasti osaksi matkailumarkkinointia. Vuonna 2011 Turku oli Euroopan kulttuuripääkaupunki, minkä osana kaupungissa järjestettiin Touko Laaksosen retrospektiivinäyttely. Laaksonen syntyi Turun naapurikunnassa Kaarinassa.

"Osana laajempaa Turun seudun kehittämishanketta Tom of Finland on nostettu kulttuurimatkailun kärkihankkeeksi. Jännä nähdä, miten vahvasti tähän on uskottu. Olin itsekin aluksi skeptinen, onhan tämä marginaalista", Carlson sanoo.

Carson tietää, että monet ovat jo kyllästyneet Tom of Finlandiin, jonka he ajattelevat edustavan yliseksuaalisuutta. Musikaali ja elokuva ovat silti kiehtoneet yleisöä.

"On kiinnostavaa, ettei musikaalin katsomista koeta hankalaksi. Minusta tällainen ei olisi ollut mahdollista 10–15 vuotta sitten."

Carlsonin mielestä asenteet ovat muuttuneet, vaikka äärimmäisiäkin reaktioita on nähty.

"Ainakaan nämä asiat eivät ole enää kaapissa, vaan ne ovat päässeet kansakunnan kaapin päälle."