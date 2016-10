Kekri on kuin maaseutumatkailulle luotu valmis tuote

Knehtilän luomutilalla valmistellaan sadan hengen kekrijuhlaa. Lokakuun 29. päivä tilan vanhassa navetassa tarjoillaan 12 ruokalajin Sadonkorjuuillallinen, jonka isäntänä on huippukokki Kari Aihinen.

"Illalliskorteista puolet on jo myyty", paljastaa Knehtilän emäntä Minna Sakki-Eerola, 50.

Juhlaillallisella tarjoillaan parasta, mitä maaseudulta löytyy.

"Käytämme vain hyviä, kotimaisia raaka-aineita. Paljon leivinuunissa yön yli haudutettuja lihoja ja juureksia."

Sadonkorjuuillallinen on tilalla suuri ponnistus. Näytön paikka.

"Maaseudulla kekri on vuoden tärkein juhla. Kun sato on korjattu, on aika kokoontua yhteen ja nauttia. Yhdessä kestetään elämän kaikki hetket. Ne iloiset ja vaikeat."

Maaseutumatkailutilalle kekrijuhla on kuin valmiiksi tehty tuote.

"Yllättävän harva maaseutumatkailutila tekee näyttävästi kekrin ympärille tuotteita."

Knehtilästä muistutetaan, että kylillä pitäisi juhlia enemmän yhdessä. Kekri luo juhlalle hyvät puitteet.

"Kekrijuhlassa voi yhdistää lähiseudun voimat. Jos jokainen emäntä kaivaa parhaat reseptinsä ja tekee bravuurinsa, nyyttärimeiningillä syntyy kylän upea sadonkorjuujuhla."