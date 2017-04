Kiinnostavatko perinteiset kädentaidot? Museovirasto latasi vanhat filmit verkkoon

Museovirasto on julkaissut kuvakokoelmansa kansatieteellisiä kaitafilmielokuvia sekä Suomen vanhimman värielokuvan verkossa.

Yhteensä elokuvia on kahdeksan.

Kansatieteellisissä elokuvissa nähdään, kuinka saaristossa valmistauduttiin Helsingin silakkamarkkinoille, miten valmistetaan perinteinen puukko, rakennetaan hirsitalo, pyydystetään nahkiaisia, valetaan kirkonkello ja valmistetaan saviastioita, jouhisiimaa sekä hamppuköyttä.

Elokuvista ainakin hirsitalovideo on jo aiemmin noussut maailmanlaajuiseksi Youtube-hitiksi. Siinä tehdään hirsirakennusta tukkipuiden valinnasta vesikattoon Lyytikkälän museotilalla vuonna 1990.

Suomen vanhimmassa värielokuvassa nähdään Helsingin Kauppatorin vilinää ja höyrylaiva S/S Arcturuksen matkaa Helsingistä Isoon-Britanniaan vuonna 1936. Kuvaaja on tuntematon.

Kansatieteelliset elokuvat on käsikirjoittanut Eero Naskali ja kuvannut Mauri Front. Elokuvien digitoinnista vastasi Reel One Oy. Hirsitalon valmistuksesta ja puukon teosta on myös englanninkieliset versiot.

Tämän jutun yhteydessä voit katsella videon hirsitalon rakentamisesta.

Lue lisää videon taustoista:

