Kilpisjärvellä ratkottiin pohjoismainen jäänveiston mestaruus

Kilpisjärven tunturimaisemissa on tällä viikolla kilpailtu jään- ja lumenveistossa. Pohjoismaisen jäänveistokilpailun voittajatyön veisti Alpo Siira Nurmeksesta. Toiseksi tuli Riitta Matikaisen työ ja kolmannen sijan vei Jussi Katajisto.

Kisat jatkuvat nyt viikonloppuna lumenveistolla, joka jatkuu sunnuntaihin puoleen päivään. Kilpailun teemana on ”Met tehemä yhessä Revontulten maassa”.

Jään ja lumenveistokilpailut järjestetään Kilpisjärven yrittäjien, Enontekiön kunnan ja Enontekiön Kehityksen yhteistyöllä.

Enontekiön kunta on yhdessä eri tahojen kanssa tehnyt myös kuntalaisille lumikuutioita kyliin eri puolille kuntaa veistettäväksi. Toiveena on, että enontekiöläiset ystävineen veistäisivät niitä mahdollisimman paljon satavuotiaan Suomen sekä enontekiöläisten juhlavuosien kunniaksi. 100 lumista lahjaa Enontekiöltä -hanke on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.