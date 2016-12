Kirkon seinällä pauhaava meri joulutorin vetonaula

Pyhän Katherinen kirkko Brysselissä leimuaa sateenkaaren väreissä. Nyt seinällä lentää paperista taiteltu joutsen. Hetken päästä siinä höyryää meri, sitten vihreä versoo kivijalan juuresta ja nousee torniin asti.

Suuri joukko katsojia ei näe unta, vaan katsoo kirkon seinään heijastettua näytöstä. Sen teema on origami ja se on Brysselin joulun ajan uusin houkutin.

Keski-Euroopassa kaupungit kilpailevat joulutoreilla. Strasbourg ja Wien kuulostavat romanttisilta, mutta ei Bryssel ainakaan huonoin ole. Keskiaikaisissa kortteleissa on kujien, katujen, ravintoloiden, joululaulujen ja ihmisten sekamelska, sekamelska hyvässä mielessä. Historiallinen keskustori kylpee jouluvaloissa. Sielläkin on tasatunnein aukion talot värittävä valoshow.

Tuolla sisällä palaa takkatuli ja tunnelma näyttää lämpimältä. Mutta älä erehdy näihin ravintoloihin, ellet ole saanut luotettavasta lähteestä varmaa vinkkiä. Syö mieluummin kojuista katuruokaa. Laatu on todennäköisesti - ja hinta-laatu on varmasti - parempi. Lämmitellä voi lämpimällä viinillä, sekin on ulkona laadukasta.

Joulutori, tai "talven ilot", kuten teema-aluetta kutsutaan, on suuri. Kojuja on korttelikaupalla ja viihdettä sitä sun tätä. On maailmanpyörä, mekaaninen karuselli, luistelurata ja keinuja.

Viikonloppuna alue muuttuu suureksi seurustelualueeksi. Väkeä on tupaten ja lämmintä viiniä juodaan tavallistakin ahkerammin. Läsnä ovat kaikki sukupolvet, Belgiassa selvästi on tapana istua iltaa sukupolvien eroista välittämättä.

Sotilaita pyssyjen kanssa näkyy siellä täällä, mutta ne kaverit ovat nykyisin rentoja. Heihin on totuttu. Strasbourgissa kuulemma on tiukempi kuri, joulutorille pyrkivät ihmiset tarkastetaan kaikki.

Vaikka aluetta kutsutaan talvi-nimellä, on joulu pääasia. Joulupukkia ei tosin näy missään, eikä sen puoleen tonttujakaan. Jeesus kyllä makaa seimessään. Ja keskustorilla seisoo Slovenian lahjoittama joulukuusi.