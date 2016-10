Kodista tulee helposti vankila – 500 ikäihmistä kävi tapaamassa Pihtiputaan mummoa

Etelä-Pohjanmaalta lähti tänään kaksi linja-autollista ikäihmisiä Keski-Suomeen. Pihtiputaalla järjestettiin kuudennen kerran senioreille suunnatut Hyvän elämän messut. Kävijöitä oli tänä vuonna noin 500.

Messujen vetonaula oli Pihtiputaan mummo, maatilan emäntä Aune Turunen. Pihtiputaan mummo valitaan joka kolmas vuosi.

Messut järjesti Pihtiputaan kunnan liikunta- ja kulttuuritoimi sekä Seniorityöryhmä. Mukana järjestelyissä oli Eloisa ikä -ohjelman Kehitytään kimpassa -hanke.

Eteläpohjalaisia lähti matkaan Kauhavalta, Evijärveltä ja Lappajärveltä yhteensä 115. Kolmaskin linja-auto olisi tullut täyteen, mutta järjestäjät eivät olleet varautuneet suosioon, kertoo Aijjoos-toiminnan kehittämispäällikkö Marja-Liisa Nevala.

Eloisa ikä -ohjelma on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama, Vanhustyön keskusliiton koordinoima ohjelma, jossa on 31 osahanketta. Keski-Suomen Kehitytään kimpassa -toiminta ja Etelä-Pohjanmaan Aijjoos-toiminta edustavat siinä eloisaa maaseutua.

Tavoitteena on kohentaa ikäihmisten hyvinvointia vapaaehtois- ja vertaistoiminnan avulla.

"Maaseudun ikäihmisissä on paljon voimaa ja voimavaroja", Nevala sanoo.

Nevala kertoo, että Etelä-Pohjanmaalla retket ovat suosittuja.

"Nykyään puhutaan siitä, että ikäihmisten pitäisi saada kaikki palvelut kotiinsa, kotona pitäisi asua mahdollisimman kauan. Kodista tulee helposti vankila", sanoo Nevala.

"Meidän viestimme on, että kotoa on hyvä lähteä pois mahdollisimman usein, muiden ihmisten seuraan. Maaseudusta tarvitaan elävä. Paljon on kyliä, mistä ei enää kukaan lähde kouluun."

Tällä hetkellä joka viides suomalainen on yli 65-vuotias. Lappajärvellä yli 65-vuotias on joka kolmas kuntalainen, Kauhavalla ja Evijärvellä joka neljäs.

"Olemme ikärikasta aluetta, täällä on hyvä kehittää palveluja ikäihmisille", sanoo Nevala.

Maaseudulla saa olla kekseliäs.

"Yleensä ikäihmisten palvelut on kehitetty suurissa kaupungeissa. Niitä pitää kehittää, kun maaseudulla on pitkät välimatkat ja palvelut karkaavat kauas", sanoo Nevala.

"Suljetuilla kyläkouluilla, nuorisoseuroille ja kylätaloilla järjestetään kerhoja. Sellaisesta kun puhuu Helsingissä, he eivät edes tiedä, mikä on kylätalo."

Kauhavalla alkaa koululaisten syyslomalla haravointikampanja. Nuoret menevät haravoimaan ikäihmisten pihoja. Palkaksi he saavat yönuopparin, jossa saa katsella isolta kankaalta koko yön elokuvia. Rahalla ei pääse mukaan.

Evijärvellä yläkoululaiset ovat liikuntatunneillaan käyttäneet vanhuksia ulkoilemassa vanhainkodista.

Eilen, valtakunnallisena Senior surf -päivänä, yläkoululaiset opettivat ikäihmisille tietokoneiden ja tabletin käyttöä. Tällä viikolla vietetään valtakunnallista vanhusten viikkoa. Teemana on "tekee mieli oppia".