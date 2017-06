Kokenut kesäleiriohjaaja: "Vanhemmat saattavat aliarvioida lapsiaan – täällä he pärjäävät ja häikäisevät persoonallaan"

Vanhan maatalon pihapiirissä kirmaa innostuneesti huudahtelevia lapsia. Yhtä innokkaana saapuu vieraita vastaanottamaan Kurun leirikeskuksessa koko kesän viettävä Viivi Väisänen. Tehokas 25-vuotias nainen valittiin Lasten kesäleiriyhdistys -76 ry:n toiminnanjohtajaksi hänen oltua yhdistyksellä leiriohjaajana ja ensiapuvastaavana yhden kesän. Kokemusta eri toimijoiden ohjaajana hänelle on kuitenkin kertynyt jo 10 vuoden ajalta.

Pihapiirissä ravaa myös useampi nuori aikuinen. Osalla heistä on yllään vanhanaikaiset maatalon isännän ja emännän vaatteet, osalla kasvoissa erilaisia maalauksia.

"Meillä on täällä maalaismarkkinat tänään", Väisänen selittää lasten kipitellessä ympäriinsä erilaisia tavaroita kanniskellen.

"Kaikki saa perustaa oman kojun, josta myydään vaikka askarteluja tai kasvomaalauksia. Meillä on oma rahayksikkö, Kurun raha."

Lasten kesäleiriyhdistys -76 ry tekee ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä ja saa toimintaansa avustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta. Väisänen kertoo, että yhdistys pyrkii tavoittamaan lapsia ja nuoria ennen vakavampien ongelmien ilmenemistä.

"Lapsia tulee eri taustoista: on yksinhuoltajien lapsia, adhd-tapauksia, kiusattuja, vähävaraisista perheistä, lastenkodeista, mistä vaan taustasta voi tänne hakea", Väisänen kertoo.

"Erityistukea leirimaksun maksamista varten saa ne, joilla on taloudellisia, terveydellisiä tai sosiaalisia perusteita. Leirille voi hakea myös ilman perusteita tuetulle leiripaikalle, silloin hinta on hieman suurempi. Meillä on tilaa kaikenlaisista perheistä tuleville."

Väisänen ja muut leirillä työskentelevät aikuiset ovat kaikki kasvatus- ja sosiaalialan opiskelijoita tai ammattilaisia. Väisänen itse on saanut kenties tärkeimmät oppinsa yhteensä noin 50 erilaiselta leiriltä, joilla hän on ollut ohjaajana. Hänen auktoriteettinsa puree lapsiin ja nuoriin, mutta hän on myös helposti lähestyttävä.

"Tämän kesän ekana leiripäivänä kaksi tyttöä marssi tänne toimistoon sanomaan, että anna kahdelle ohjaajalle potkut. Ihmettelin, että miksi. Tytöt vastasi, että kun he itse haluavat leiriohjaajiksi."

Lapsille leirit ovat hengähdystauko vaikeastakin arjesta. Ohjaajia on paikalla sen verran, että jokainen saa aikuisilta tarvitsemaansa tukea ja juttuseuraa.

"Joskus tulee sellaisia sisaruksia, joista se isompi on tottunut huolehtimaan pienemmästä. Täälläkin ne sitten kyselee, että missähän ne mun pikkusisaruksen saunakamppeet on, ja onkohan sillä nyt kaikki hyvin. Silloin me sanotaan, että hei, täällä on aikuisia pitämässä huolta sun sisaruksesta, että sä voit nyt viettää ihan omaa aikaa."

Lapset ovat innoissaan saadessaan tehdä "perusmökkeilyjuttuja", kuten saunoa, pelata pihapelejä ja paistaa makkaraa nuotiolla.

"Lasten palaute on usein se, että täällä on saanut itseluottamusta, kavereita, ja päässyt kokeilemaan uusia juttuja", Väisänen kertoo.

"Vanhemmat saattavat aliarvioida lapsiaan. He voivat ilmoittaa meille, ettei heidän lapsensa pysty tai osaa tehdä jotain. On harmi, kun vanhemmat eivät näe, miten hyvin lapset täällä pärjäävät ja kuinka häikäiseviä tyyppejä nämä nuoret ovat."

"Me yritetään ujuttaa vaivihkaa sellaisia oppeja lapsille, että jokainen on arvokas ja tärkeä, liittyen sekä itsetuntoon, että siihen, miten käyttäytyy toisia kohtaan."

"Kerran oli sellainen vähän erilaisempi nuori, joille muut olivat ilkeitä. Me ohjaajat tehtiin paljon töitä, että kaikki ymmärtäisivät, miten erilaisuus on rikkautta. Viimeisenä iltana istuttiin kynttilöiden keskellä ja kaikki sai kertoa omia fiiliksiään. Tämä nuori, joka ei paljon koko joukolle puhunut sanoi, että kiitos, kun annoitte mun olla sellainen kuin olen. Se liikutti. Seuraavana vuonna sama tyyppi soitti ja pyysi päästä taas leirille, vaikka oli jo liian vanha. Kyllä se sai tulla."

Lapset mainostavat maalaismarkkinakojujaan huutelemalla aitoon torityyliin. Väisänen suunnistaa kasvomaalauskojuun, jossa hänelle loihditaan toiselle poskelle kaunis kukkanen ja toiselle perhonen.

"Mä en varmaan ikinä lopeta leiritoimintaa", Väisänen hymyilee.

