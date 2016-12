Kotimaa: Aleppon kellot on vuoden uskontouutinen

Joukko ei-kirkollisten medioiden toimittajia nosti vuoden uskontouutiseksi Kotimaan kyselyssä Aleppon kellot eli Helsingin Kallion seurakunnasta jopa kansainväliseksi levinneen tempauksen, jossa soitettiin surukelloja Aleppon taistelujen uhrien muistoksi.

MTV3:n uutisten päätoimittaja Merja Ylä-Anttila arvioi, että kirkon kellojen soittaminen Aleppon hätää kärsivien äänen kuulumiseksi on arvokas teko, jossa sinänsä yksinkertainen idea kasvoi vaikuttavaksi ilmiöksi ja kansainväliseksi uutiseksi.

"Rohkea ihmisyyden ja inhimillisyyden esiin nostaminen tilanteessa, jossa kansainvälinen yhteisö on kyvytön reagoimaan ja antaa sodan julmuuden ja kauhujen siviilejä kohtaan jatkua. Lapsen hädän unohtaminen on järkyttävä tragedia."

Maaseudun Tulevaisuuden vastaava päätoimittaja Jouni Kemppainen nostaa myös vuoden uskontouutiseksi Aleppon kellot.

"Se oli suomalaisten kirkkojen hieno ja humaani voiman näytös tänä omituisena aikana. Kirkko jatkoi tässä ansiokasta työtään turvapaikanhakijoiden ja sodan uhrien hyväksi."

Pohjalaisen pääkirjoitustoimittajan Maiju Lemettisen mielestä kirkonkellot ovat vuosisatoja vanha sosiaalinen media.

"On ilahduttavaa, että kirkko hoksaa vahvistaa ääntään ja sanomaansa omalla tavallaan; kirkonkellojen soitolla. Tällä ajalla on myötätunnon nälkä. Syyrian sotaa ei kirkontorneista lopeteta, mutta ihmisten myötätunnon herättäminen sodan uhreja ja vääryyksiä vastaan on tervetullutta."

Aleppon kellot -tempaus osoitti Lemettisen mielestä, että tarvittaessa kirkko pystyy notkeaan toimintaan.

"Samaa notkeutta ja oikea-aikaista reagointia on ollut kirkkojen ovien avaaminen hädänalaisille. Kirkko on elänyt ja hengittänyt kärsivien ihmisten rinnalla, vuorokauden ympäri, ei pelkästään virastoaikana."

Myös kirkon toiminta turvapaikanhakijoiden puolesta, Ylivieskan kirkon palo ja tasa-arvoinen avioliittolaki nousivat esiin tärkeinä kirkollisina uutisina.

Turun Sanomien päätoimittajan Riitta Monton mielestä kirkon suhtautuminen tasa-arvoiseen avioliittolakiin on yksittäisten ihmisten kannalta tärkeää, mutta se on myös yhteiskunnallisesti merkittävä asia.

"Kirkon suhtautuminen on näyttäytynyt uutisoinnissa pidättyvänä ja keskustelusta vetäytyvänä, mitä en pidä hyvänä. Pikemminkin kirkon toivoisi osallistuvan aktiivisemmin ihmisiä kiinnostavan ja koskettavan aiheen käsittelyyn. Kiihkeä keskustelu aiheesta on osoittanut, että avioliittolain uudistus on suomalaisia koskettava uutinen."

