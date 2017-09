Kuka oli Leevi and the Leavingsin soundin salainen ase? Göstan elämäkerta paljastaa

Teuvo, maanteiden kuningas ja Pohjois-Karjala ovat lähes kaikkien suomalaisten tuntemia esimerkkejä Leevi and the Leavingsin miltei loputtoman tuntuisesta hittikavalkadista.

Laulujen tekijä Gösta Sundqvist (1957–2003) on sen sijaan jäänyt varsin tuntemattomaksi, vaikka suuri yleisö tunsi miehen musiikkinsa lisäksi myös radio-ohjelmistaan, kuten räävittömästä Koe-eläinpuisto -hupailusta.

Tietokirjailija Timo Kalevi Forss on kuitenkin ottanut haasteen vastaan. Hän on kirjoittanut ensimmäisen varsinaisen elämäkerran suomirockin suurmiehestä, joka vältteli julkisuuden parrasvaloja kaikin keinoin.

Kuvaavaa on, että Gösta Sunqvist ei edes saapunut noutamaan hänelle myönnettyä Juha Vainio -sanoittajapalkintoa vuonna 1996. Myöskään rock’n’roll-elämä savuisine baareineen ei Göstaa kiinnostanut, vaan hän vietti mieluummin aikaa perheensä parissa katsoen elokuvia valtavasta kokoelmastaan.

Leevi and the Leavings ei sekään keikkaillut, mutta kohosi silti suomalaisen popmusiikin ykkösketjuun.

Uutuusteos raottaa verhoa Sundqvistin värikkääseen persoonaan ja rooliin yhtyeen omavaltaisena johtajana, joka toisinaan kyllä kuunteli muitakin.

Suomenruotsalaisen isän ja karjalaisen äidin poika kuvasi taitavasti suomalaista arkea. Göstan siskolla, Haije Sundqvistilla, oli tärkeä rooli Leevi and the Leavingsin menestyksessä. Kirjassa kerrotaan, että vaikka Göstan lauluääni on koko Leevi and the Leavingsin ydin, ei bändin soundi olisi täydellisen tunnistettava ilman Haijen lauluosuuksia.

Haije tuplasi yleensä Göstan laulun oktaavia korkeammalta tai lauloi stemmoja.

"Oikeastaan koko Leavingsin soundi on Göstan ja Haijen yhteislaulusoundi. Se oli minulle yllätys. He ovat musikaalisia ja lauloivat hiton hyvin kimpassa", Raha ja rakkaus -levyn tuottanut ja äänittänyt Jimi Sumén arvioi kirjassa.

Laulujen henkilökuvaukset kertoivat tasapuolisesti niin maaseudun aikamiespojista, yksinhuoltajaäideistä kuin seksuaalivähemmistöistä.

Timo Kalevi Forss paljasti teoksen julkistamisen jälkeen tehdyssä kirjailijahaastattelussa, ettei Gösta Sundqvist ollut lainkaan niin umpikaupunkilainen kuin hänestä ehkä luullaan.

Espoossa kasvanut ja loppuelämänsä Helsingin keskustassa asunut muusikko viihtyi Lieksassa metsästysreissuilla ja torikahveilla jutustellen pohjoiskarjalaisten kanssa. Noilta matkoilta syntyi myös idea Leavings-suosikkiin Pohjois-Karjalaan.

Forssin kirja on nopealukuinen ja se suorastaan pursuaa meheviä tarinoita Göstasta ja hänen bändikavereistaan. Kirjailijan lähteinä ovat Sundqvistin ja hänen kollegoidensa haastattelut.

Hieman omintakeinen ratkaisu sen sijaan on, että Göstan elämäntarinaa lähestytään pääasiassa Leevi and the Leavingsin levytysten kautta. Välillä kun luulee lukevansa Sundqvistin elämästä, huomaakin lukevansa levyarvostelua ja toisin päin.

Forssin tyylikeino ei kuitenkaan suuremmin haittaa. Kietoutuivathan Göstan bändiprojekteissakin kuvitellut tarinat ja faktat mutkattomasti toisiinsa.

Vaikka kirjan sivuilta kurkistaakin oikea Gösta Sundqvist myönteisine sekä pikkumaisine piirteineen, ei Forss tunnu silti pystyvän täysin paljastamaan, millainen mies Leevi and the Leavingsin takana lopulta oli.

Göstalle niin tärkeät perheenjäsenet eivät ole osallistuneet mitenkään elämäkerran tekoon. Sundqvistin musiikki ja jalkapalloharrastus muodostavatkin kirjan keskeisen sisällön ja laulajan siviilielämää sivutaan teoksessa vain ohuesti.