Kun pihapiiri on siisti, ei viljelijäperhe hätkähdä yllätysvierastakaan

Liisa ja Juha Vuorelalle on tärkeää, että sekä navetassa että sen ulkopuolella on aina siistiä.

Yksi syy siisteyteen ovat tilalla käyvät vieraat. Pariskunnalle kuluttajatyö on tärkeää, ja he haluavat esitellä nykymuotoista maidontuotantoa myös maataloudesta vieraantuneille kuluttajille.

Viime vuonna tilalla kävi 46 vierailijaryhmää, muun muassa koululuokkia, perhepäivähoitajia lapsiryhmineen, työporukoita ja järjestöjä. Suomalaisten lisäksi vieraita on ollut monista maailman kolkista.

”Pystymme aina ottamaan vieraita vastaan, nekin, jotka soittavat ex tempore, että passaisiko tulla käymään.”

Siisteydessä ei ole silti kyse vain siitä, miltä tila näyttää ulkopuolisen silmin. Kyse on myös eläinten hyvinvoinnista, Liisa Vuorela kertoo.

”Eläinten hoito on meille pääasia. Kun paikat ovat siistissä kunnossa, työympäristö on viihtyisä ja sekä ihmisillä että eläimillä on turvallista.”

Vuorela ei koe, että ympäristön siistinä pitäminen vaatisi ylimäärästä työtä. ”Koen sen perustyöksi. Tämä on meidän tapamme toimia.”

Vuorelat ottivat kurikkalaisen Koskenojan tilan ohjakset vuonna 1993. Kymmenen vuotta myöhemmin tilalle valmistui neljän lypsyrobotin pihatto.

Liisa Vuorelalla oli haaveena, että navetan valmistuttua heti seuraavana kesänä tilalle johtavan tien risteyksessä tulijan ottaisi vastaan maitolaituri.

Navetan käyttöönotto työllisti kuitenkin niin paljon, ettei muuta ehditty.

Tänä vuonna emäntä päätti, että nyt on haaveen toteuttamisen aika. Maitolaiturin rakensivat kirvesmies Jouni Lahti sekä tilan isäntä.

Maitolaituri on monen muun asian tavoin Liisa Vuorelalle ”pieni ripaus, joka antaa hyvän fiiliksen". Toinen fiilistä luova ripaus on paaleista rakennettu Suomen lippu navetan päädyssä.

Sama lippu nähtiin tänä kesänä myös toisessa muodossa.

Kurikan kaupunki on noussut Suomen suurimmaksi maatalouspitäjäksi. Sen kunniaksi Kurikan maatalousjohtaja pyysi Vuoreloita kylvämään navetan päätypellolle öljypellavasta Suomen lipun. 126 metrin pituinen lippu oli näyttävä, vaikka pellavan sini ei ollutkaan ihan riittävän syvä, Liisa Vuorela kertoo.

