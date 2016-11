Kuusi neuvoa tulevalle isälle: "Älä itke seksin puutetta"

Kehitän työssäni neuvoloiden perhevalmennuksia isät paremmin huomioiviksi. Neuvoloiden isille suuntaama materiaali on laadultaan kirjavaa.

Seuraavassa koulutuksessa aion näyttää toimittaja Peter ”Petski” Westerholmin video­bloggauksen, jossa hän kertoo kuusi asiaa, jotka olisi halunnut kuulla ennen lapsen syntymää. Tähän ei ole paljon lisättävää:

1. Isä ei ole äidin apuri ja kotona ”vähän auttamassa”. Hän on täysivaltainen vanhempi.

2. Vauvaisä on pop! Koko maailma on auki miehelle, jolla on vauva kainalossa.

3. Älä välitä nyrpeistä naamoista.

4. On OK tuntea helpotusta, kun jättää lapsen päiväkotiin. Iltapäivällä lasta on jo ikävä.

5. Väkivaltaiset ajatukset on syytä tiedostaa. Laitonta on vain teko.

6. Älä itke seksin puutetta. Mies pysyy raskauden aikana fyysisesti muuttumattomana, mutta nainen muuttuu ihmisestä yhden hengen yksiöksi ja ateria-automaatiksi.

Kirjoittaja on perheenisä ja isätyöntekijä Pelastakaa lapset ry:ssä.