Kyläaktiivi toteutti unelman 1 300 paalin olkilinnasta: "Monilla vanhemmilla ei ole varaa huvipuistoon, he voivat tulla tänne"

Jouko Lehtinen, 68, on toteuttanut jo vuosikymmeniä ideoitaan ja haaveitaan muiden ihmisten iloksi. Unelma olkilinnasta toteutui viime kesänä.

Laihian Tyllyjoella sijaitseva olkilinna kostuu 1300 ruisolkipaalista. Suorakulman muotoisen ja vallihaudan ympäröimän linnan kulmissa liehuvat Lehtisen vaimon ompelemat liput.

Linna syntyi talkoovoimin ja sen rakentaminen kesti kuukauden.

"Paaleja ajettiin tänne neljällä traktorilla naapuritilalta. Lihasvoimaa tarvittiin, kun 20 kilon painoisia paaleja ladottiin päällekkäin. Kokoamisvaihe kävi yllättävän joutuisasti, mutta kyllä se melkoinen show oli", Jouko Lehtinen muistelee huvittuneena.

Idea ei ole uusi. Lehtinen esitti Laihian kunnalle jo 90-luvun lopulla olkilinnan rakentamista. Olkilinnasta kaavailtiin turistikohdetta 3-tien varteen, mutta ehdotus torpattiin liian kalliina.

Kunta teetätti kustannusarvion yliopistossa ja hinnaksi tuli yli miljoona markkaa. Tämä olkilinna on kaksi kertaa pienempi ja maksoi vain kaksi tuhatta euroa. Tosin tässä ei ole arvokkaita keittiökalusteita ja valvontalaitteita, jotka sisältyivät kunnan teettämään arvioon, Lehtinen kertoo.

Linna on jykevätekoinen. Paalit on kiinnitetty toisiinsa kaksoispiikkilangoilla. Olki on rakennusmateriaalina pitkäikäinen ja säänkestävä.

Olkipaalirakentaminen on kasvattanut suosiotaan muualla Euroopassa, mutta Suomessa se on vielä lapsenkengissä.

Rakennusalalta eläkkeelle jääneen miehen mielestä edullista rakennusmateriaalia voitaisiin hyödyntää monin tavoin myös maatiloilla.

Paaleista saisi tehtyä halvalla esimerkiksi lihakarjansuojan. Tarvitsisi vain heittää kattotuolit päälle. Eräs täällä käynyt karjatilan isäntä innostui ideasta.

Lehtinen on omalla kustannuksellaan rakentanut kaikkien käyttöön myös ekumeenisen kappelin, museomökkikylän ja grillilaavun. Tänä talvena valmistui napakelkka.

Lehtisen ylläpitämästä alueesta on tullut suosittu vapaa-ajan kohde. Pääsymaksua ei peritä ja alue on vapaasti kaikkien käytössä. Olkilinnassa on mahdollista järjestää tapahtumia ilman vuokrakuluja.

Lehtisen elämäkatsomuksena on auttaa ja tuoda iloa lähimmäisille.

"Paras palkinto on, kun näen onnellisen lapsen. Heitä varten olen tämän rakentanut. Minulla on lapsenlapsia ja hekin tykkäävät leikkiä täällä."

"Monilla vanhemmilla ei ole varaa viedä lapsiaan huvipuistoon, joten he voivat tulla tänne. Sata euroa ei riitä huvipuistossa juuri mihinkään, mutta täällä pärjää kolmen euron käristepaketilla", puuhapaikan isäntä sanoo.

Lehtinen on huomannut, että perinteiset leikit ovat nykylapsille yhtä suuria elämyksiä kuin ennen vanhaan.

"Ei mukuloille tarvitse aina keksiä uutta ja kummallista. Kun napakelkka avattiin yleisölle, sillä ajoi ensimmäisenä päivänä 60 lasta kahden tunnin aikana."

Jouko Lehtinen on kirjoittanut useita Kyrönmaan historiaan liittyvä teoksia. Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta huomioi hänet vuonna 2014 kulttuuripalkinnolla. 2000 euron palkintosumman hän käytti olkilinnan rakentamiseen.

Lehtisellä riittää ideoita ja hän kantaa ylpeydellä kylähullun leimaa.

"Minulta kysytään jatkuvasti, että mitä uutta olet keksinyt. Jokaisesta kylästä pitäisi löytyä kylähullu, jotta muut asukkaat tuntisivat ittensä viisaammaksi."

Hän tosin toppuuttelee, että olkilinna on jäämässä viimeiseksi projektiksi.

"No kyllä mulla yksi idea muhii tuolla, mutta kattotaan nyt", linnanherra virnistää pitkän mietinnän päätteeksi.