Lapland-kaupunkihotellit tarjoilevat pohjoisen herkkuja Etelä-Suomessa: "Lapin vetovoima vetää entistäkin paremmin"

Kohta ei etelän immeisenkään tarvitse enää lähteä matkalle pohjoiseen päästäkseen Lapin lumoon. Hotellikeisari Pertti Yliniemen perheen imperiumi on nimittäin laajenemassa Lapista ja turismista etelään ja liikematkailuun.

Suomen suurin yksityisomisteinen hotelliketju avasi vuonna 2015 Lapland-kaupunkihotellit Oulussa ja Tampereella, ja uusin majatalo aukeaa ensi vuonna Helsingin Bulevardille.

”Olemme kasvuhakuisia, ja Lapin vetovoima vetää entistäkin paremmin", Lapland-ketjun toimitusjohtaja Ari Vuorentausta perustelee. Vetoa kokevat sekä ulkomaalaiset että suomalaiset turistit.

16 hotellin ryväs on kasvanut pikkuhiljaa sodista lähtien, ja sen markkinaosuus Lapissa rekisteröidystä kapasiteetista on yli viidennes.

Myös Tampereen kivikylässä Lappi kiinnostaa. Hillityssä sisustuksessa on käytetty harmaan ja ruskean sävyjä, kynttilöitä ja porotavaraa. Lopputulos ei kuitenkaan muistuta matkamuistomyymälää, eikä nunnuka-nunnuka-lai-lai soi.

”Lappia ei ole haluttu tuoda liikaa esiin, vaan teemme sen hienovaraisesti. Neljäntuulenhattuja ei ole eikä tule, sillä se värimaailma ei sovi meille", Tampereen hotellinjohtaja Janne Mönkkönen kertoo.

Seinillä on poroaiheisia valokuvia ja jokaisen sängyn päällä poronsarvet.

”Ne ovat aitoja, ja myös ravintolassa oleva kelo ja koivupöllit on tuotu Lapista. Suurimmalla osalla asiakkaista on Lapista positiivinen käsitys, joka liittyy joko poroihin, revontuliin tai hyvään ruokaan. Me pyrimme vahvistamaan näitä positiivisia mielikuvia.”

Ruoka onkin keskeinen osa Lappi-mielikuvia, ja hotelliravintola onkin ahkerassa käytössä.

”Varsinkin bisnesasiakkaat tilaavat paljon à la carte -listalta, ja siellä on Lapin eksotiikkaa ja spesifejä lappilaisia tuotteita", ketjun keittiöpäällikkö Tero Mäntykangas kertoo.

Tarjolla on kuusenkerkkiä ja koivunlehtiä, riekkoa ja rautua, Sallan villiporoa ja Kuivaniemen poroa, siianmätiä Inarinjärvestä, Meri-Lapin karitsaa ja Miekonjärven kuhaa, vaikka kaikkia alkuperiä ei painetussa menussa mainitakaan.

Aamiaisella on mustikkamehua, kotimaisia kaloja ja jopa poromustamakkaraa.

Suosituin yksittäinen ravintola-annos on täälläkin burgeri, jonka täytteenä on lappilainen häränlihapihvi, kylmäsavuporoa siivuina ja savumajoneesia – puikularanskalaisilla. Briossisämpylä leivotaan kuitenkin Ruotsissa.

Mutta ettekö te sahaa omaan jalkaanne, kun pysäytätte Lapin-kävijät jo eteläiseen Suomeen?

”Emme koe niin. Bisnesmatkailijat ja turistit Suomesta ja ulkomailta eivät aina ehdi Lappiin, ja nyt mystiikkaa pääsee nyt kokemaan täälläkin. Ihmiset voivat saada kimmokkeen matkustaa Lappiin”, Mönkkönen sanoo.