Laulajatulokas Ilta: "Suomessa on usein sellainen hys hys lapsi, älä huuda -mentaliteetti"

Tapaamme laulajatulokas Iltan Fuchsin, taiteilijanimeltään Iltan, Helsingin Arabianrannassa. Vaaleat hiuksensa kahdelle sykerölle laittanut nuori nainen hymyilee kilpaa auringon kanssa ja pohtii, missä päin olisi paras paikka saada kalaa.

"Kysyin ihan kunnon kalamieheltä neuvoa, että missä Helsingissä kannattaa kalastaa, ja hän neuvoi tulemaan tänne", Jyväskylästä kotoisin oleva Ilta kertoo.

Tämän päivän kalastussessio polkaistaan rennosti käyntiin, kun Ilta loikkii paljain jaloin rannasta nähden kaukaisimmalle kivelle onkimaan.

Rennosti on mennyt Iltan kesäkin, kun hän on viikot pystynyt pyhittämään omille menoilleen. Viikonloput taas ovat olleet poikkeuksellisia: Ilta on kiertänyt kahden Suomen menestyneimmän rap-artistin Cheekin ja Elastisen Profeetat-duon kanssa ympäri Suomea.

Yhteistyö Suomen suosituimpien artistien kanssa alkoi pari vuotta sitten. Ilta oli tavannut Tina Jukaraisen kolme vuotta aiemmin yhteisen lauluopettajan kautta. Kun Jukarainen myöhemmin päätyi töihin Fullsteam-managerointiyhtiöön, päätti hän ottaa Iltaan yhteyttä ja ehdottaa ryhtyvänsä tämän manageriksi.

Ilta teki Fullsteamille pari demoa, jotka kantautuivat myös samaan managerointifirmaan kuuluvan Cheekin eli Jare Tiihosen korviin.

"Jare ehdotti, että tulisin kokeilemaan yhden biisin laulamista. Esiinnyin sitten hänelle sellaisessa pikkuisessa toimistohuoneessa. Vissiin oli hyväksyttävä suoritus, kun kappale julkaistiin", Ilta kertoo hymyillen.

Sillat-niminen kappale sijoittui Suomen virallisella singlelistalla parhaimmillaan ensimmäiseksi. Nyt, useampia yhteisesiintymisiä Cheekin kanssa myöhemmin, on Ilta tehnyt levytyssopimuksen Warner Musicin kanssa. Ensimmäinen oma singlekappale Koukkuun ilmestyi 7. heinäkuuta.

"Se kuuluu kyllä kesän kohokohtiin. Vuosien työ kävi toteen."

Musikaalisen perheen kasvatti on laulanut pikkutytöstä asti.

"Suomessa on usein sellainen hys hys lapsi, älä huuda -mentaliteetti, mutta minä olen saanut huutaa ja käyttää ääntä aina. Miten muuten ääni voi kehittyä, ellei sitä käytä", Ilta sanoo.

"Laulaminen on osa minua. Toiset juoksee, toiset laulaa", hän lausahtaa ja alkaa nauraa heti perään.

"On se varmaan ollut sisaruksilleni ärsyttävääkin, kun olen aina esiintynyt ja tykännyt vetää jotain show'ta. Mutta ei siinä ole mitään väärää, vaikka välillä ihmiset niin antavat ymmärtääkin."

Ilta elättää itsensä musiikilla, tehden yksityiskeikkoja pianolla itseään säestäen ja kirjoittaen muitten kanssa omaa musiikkia sekä kiertäen Cheekin ja Profeettojen kanssa.

"Välillä tajuan, miten paljon olen oppinut, kun olen kiertänyt Suomen isoimpien räppärien kanssa. Olemme kiertäneet bussilla ympäri Suomea, minä ja muut muusikot, tanssijat ja kiertuemanagerit. Meillä on mahtava porukka, mikä on tärkeää, kun keikkailuun kuuluu paljon odottelua ja oleskelua keskenään."

Pop & Jazz Konservatoriossa opiskeleva nainen on asunut Helsingissä kohta kolme vuotta.

"Huh, mähän olen kohta stadin likka", hän huudahtaa ja purskahtaa nauruun.

Raadollisenakin tunnettu musiikkimaailma ei Iltan mukaan ole yrittänyt muuttaa häntä.

"Jotkut on kauhistelleet, että nyt se muuttuu, mutta ei niin ole käynyt. Minulla on hyviä kokemuksia tästä alasta. Minuun suhtaudutaan niin kuin normaalissakin elämässä."

Maanläheinen asenne on kenties tarttunut mukaan partiovuosilta tai ratsastusharrastuksesta. Tallilla on kuulemma tullut vietettyä monta päivää viikossa ja siellä Ilta on luonut lantaa ja tehnyt muita tallitöitä. Maaseudulla hän on viihtynyt myös isovanhempiensa luona Kouvolassa.

"Terveisiä vaan mummolle ja vaarille", hän huudahtaa nauraen.

Ilta haluaa tuoda suomalaiseen musiikkikulttuuriin soulia ja isosti laulettuja kappaleita.

"Monesti sanotaan, että suomeksi ei voi laulaa isosti, kun se on niin hankala kieli, mutta olen eri mieltä", hän toteaa.

Iltan esikuvat Aretha Franklin, Céline Dion ja Beyoncé inspiroivat nuorta laulajalupausta. Jonain päivänä hänkin toivoo voivansa esiintyä kansainvälisillä areenoilla.

"Haluan joskus laulaa englanniksi ja lähteä maailmalle. Mutta nyt on tosi siistiä tehdä suomeksi musiikkia, se on kuitenkin tunnekieleni."

Kansainvälisyys kulkee Iltalla geeneissä, hän on nimittäin puoliksi saksalainen ja puhuu kieltä sujuvasti.

"Isäni on kotoisin Berliinistä. Olemme käyneet siellä koko elämäni, sieltä löytyy minulle aina paikka. Mutta ei se kodilta varsinaisesti tunnu, eikä kyllä ulkomailtakaan. Se on jotain siltä väliltä", hän pohtii.

Nelilapsinen perhe on asunut Jyväskylässä koko Iltan elämän ajan. Hän on lapsista nuorin.

"Kuopus on aina kuopus. Perheeni on aina tukenut minua. He varmaan miettivät, että siellä se pikkuinen kiipeää", hän hymyilee.

Iltan menevä Koukkuun-kappale kuunneltavissa Spotifyssa.