Lopeta kesätissuttelu nyt: Pienetkin määrät vahingoittavat maksaa

Alkoholimaksasairaudet eivät ole ainoastaan suurkuluttajien ongelma, Munuais- ja maksaliitto muistuttaa. Kesälomalla moni on repsahtanut huomaamattaan ja alkoholia on kulunut reippaasti. Syksyn alettua tissuttelusta pitäisi päästä eroon, sillä pitkään jatkuva alkoholinkäyttö pienemmilläkin annoksilla on pahasta.

Miehillä jo 14 ja naisilla 7 alkoholiannosta viikossa lisää riskiä maksan vahingoittumiseen. Iäkkään maksa kestää alkoholia työikäistä vähemmän.

Lähes kaikki alkoholin riskikäyttäjät sairastuvat rasvamaksaan. Alkoholinkäytön jatkaminen johtaa maksan tulehdusreaktioon eli alkoholihepatiittiin ja pahimmillaan maksakirroosiin.

Maksakirroosiin sairastuneiden määrä on kasvanut ja sairastuneet ovat yhä nuorempia. Nuorimmat alkoholikirroosiin sairastuneista ovat syntyneet 80-luvulla. Suomessa yli 90 prosenttia maksakirrooseista on alkoholin aiheuttamia, liitosta kerrotaan.

"Alkoholikuolleisuuden muutokset ovat seuranneet melko säännöllisesti alkoholijuomien kokonaiskulutuksen kehitystä. Lakimuutos lisäisi alkoholin aiheuttamia haittoja merkittävästi", sanoo Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström.

"Limuviinojen myynti päivittäistavarakaupassa lisäisi erityisesti nuorten naisten alkoholinkulutusta ja maksasairauksia."

Lisääntynyt alkoholinkulutus lisää liiton mukaan inhimillistä kärsimystä.

"Alkoholipolitiikkaan liittyvät hallituksen esitykset tulevat lisäämään alkoholimaksasairauksia, jotka edelleen ovat suomalaisten työikäisten tavallisin kuolinsyy miehillä ja toiseksi tavallisin naisilla", HYKS:n gastroenterologian klinikan ylilääkäri, professori Martti Färkkilä painottaa.

"Alkoholin saatavuuden lisääminen ja väkevien oluiden tuominen elintarvikeliikkeisiin tulevat lisäämään alkoholin kulutusta. Ainoat tutkimuksissa osoitetut tavat vaikuttaa alkoholihaittoihin perustuvat saatavuuden rajoittamiseen."