Luksusta 1920-luvulta: Heinolassa näytillä öljypohatan vaimon vanhat vaatteet

Heinolan kaupunginmuseossa herkutellaan loka–marraskuussa Amerikan arkkujen aarteilla. Nähtävillä on iltapukuja, hattuja, laukkuja ja matka-arkkuja.

Aarteet ovat kerääntyneet lähinnä sisarusten Irja ja Anni Luiston jäämistöistä Annin tyttären Elina Hatakan ja tyttärentyttären Mari Hatakan varastoihin.

Heinolan kaupunginmuseon näyttely on näiden aarteiden kolmas iso näyttely, edelliset olivat vuosina 1993 Helsingissä Galleria Agorassa ja 1994 Turussa Siirtolaisuusinstituutin 20-vuotisnäyttelyssä.

Aarteiden taustalla on kiinnostava tarina heinolalaisesta Saimi Savukoskesta. Hän syntyi vuonna 1900 räätäli Tobias Luiston perheeseen sen neljäntenä lapsena. Eriika-äiti synnytti yhteensä 12 lasta.

Tobias koulutti Saimin räätäliksi. Yksi hänen oppilaistaan oli Richard Savukoski, josta tuli Saimin puoliso. Nuoripari lähti vuonna 1923 Amerikkaan. Saimi päätyi varakkaan öljypohatan rouvan kotiompelijaksi.

Kun Suomessa koittivat sotien jälkeiset ajat, alkoi Amerikan paketteja tulla myös Saimin sisaruksille. Öljypohatan vaimon ja muiden rikkaiden kierrätetyt asut tulivat paitsi tarpeeseen myös ilahduttamaan kauneudellaan ja pienellä ylellisyydellään maassa, jossa oli vaikea saada edes lakanakangasta.

Arkivaatteet on käytetty lähes loppuun, mutta juhlapuvut ja paljon muutakin on jäljellä. Niistä osa on edelleen käytössä jo kolmannessa polvessa todistamassa miten korkealaatuiset kankaat, iättömät ja taitavat leikkaukset kestävät aikaa vuosikymmenestä toiseen.

Amerikan arkkujen aarteita -näyttely 9.10.–20.11. Heinolan kaupunginmuseossa.