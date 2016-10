Luomuviljelijä on markkinoinut 12 vuotta kuorettoman Jorma-ohran puolesta – ohra ansaitsisi ruokaohraluokituksen

Kuoreton Jorma-ohra on maatiaislajike, jonka puolesta puhumiselle luomuviljelijä, kesälahtelainen Kalervo Laitinen on antanut aikansa.

”Olen yli 12 vuotta yrittänyt edistää ohran käyttöä. Nyt vain tuntuu siltä, että aika alkaa käydä vähiin”, hän sanoo.

Laitisen luomutilalla Kesälahdella Pohjois-Karjalassa on Jorma-ohraa viljelty 1970-luvulta asti. Melkein siitä asti kun Jorma Simola lajitteli kuorettomasta ohrasta kauppalajikkeen, joka nimettiin hänen mukaansa.

Luomutilalla on tehty sukupolvenvaihdos ja poika Risto Laitinen jatkaa viljelyä. Kalervo Laitinen on käyttänyt vaihdoksen jälkeen vielä enemmän aikaa ohran markkinointiin ja tuotekehityksen edistämiseen.

”On harmillista, että ohralla on vain mallas- ja rehuohran asema. Kunpa ohralle saisi myös oman ruokaohraluokituksen, aivan kuten ruokaperunalla ja -herneellä. Se lisäisi viljan arvostusta ruokaviljana.”

Hän on kiertänyt vuosien varrella lukuisissa tapahtumissa ja henkilökohtaisissa tapaamisissa, hakenut tietoa sekä välittänyt sitä eri puolille Suomea Jorma-ohrasta.

”On sääli, että ohran arvoa ei ole tajuttu, vaikka se sisältää muun muassa aivan samaa betaglukaania, mitä kaurakin. Betaglukaanin osalta on hyväksytty terveysväittämä, jonka mukaan se alentaa kolestrolia.”

Aikanaan kuorettoman maatiaisohran viljely oli yleisempää kuin kuorellisen ohran viljely. Tiettävästi Jorma-ohra on tällä hetkellä ainoa viljelyssä oleva kuoreton.

Koska kyseessä on maatiais- ja sekalajike, se säilyttää myös luonnon monimuotoisuutta ja on vahva. Lajike on rekisteröity alkuperäislajikkeeksi, kertoo Laitinen.