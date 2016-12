Lyhytelokuvia juhlitaan vuoden lyhimpänä päivänä – "kysyntää paikkakunnan koosta riippumatta"

Suomessa juhlitaan tänään lyhyttä elokuvaa vuoden lyhimpänä päivänä, talvipäivänseisauksena.

Kansainvälinen lyhytelokuvapäivä valaisee vuoden pimeintä päivää.

Ranskasta alkunsa saanut tapahtuma järjestetään Suomessa nyt neljättä kertaa. Mukana on yli 50 muutakin maata, lähinnä pohjoiselta pallonpuoliskolta.

Suomessa on tänä vuonna 45 tapahtumaa, kertoo Lyhytelokuvapäivän tuottaja Kimmo Sillanmikko.

Tänään keskiviikkona lyhytelokuvia katsotaan muun muassa Juupajoella, Kopsamon kylätalolla ja Kannuksessa viisipaikkaisessa miniteatteri Wanhassa navetassa. Pudasjärven kaupunginkirjastolla pidetään omat elokuvafestivaalit.

Lyhytelokuvapäivä on kasvanut vuosi vuodelta. Tänä vuonna mukaan on tullut etenkin pienempiä paikkakuntia, Sillanmikko kertoo. Isoissa kaupungeissa tapahtumia on tänä vuonna aiempaa vähemmän.

"Lyhytelokuvilla tuntuu olevan kysyntää paikkakunnan koosta riippumatta."

Elokuvanäytöksiä järjestetään kulttuuritiloissa, kahviloissa ja pubeissa. Myös muutama koti avaa ovensa elokuville.

Näytöksiä voi järjestää 14.–21. joulukuuta.

"On ilahduttavaa, että samat tahot osallistuvat vuodesta toiseen ja joulukiireistä huolimatta näkevät tämän tarpeelliseksi", sanoo Sillanmikko.

Järjestäjät ovat koonneet yhdeksän elokuvapakettia. Suosituimmat ovat Sillanmikon mukaan Komediakimara, Rajanylityksiä ja AV-arkin Jaxuhali jouluun.

Yle Teema esittää lyhytelokuvapäivän kunniaksi lyhytelokuvamaratonin kello 21 alkaen.