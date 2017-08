Maajussille morsian pyörähtää käyntiin – Vappu Pimiä: "Lupaavaa säpinää ilmassa"

Maajussille morsian -ohjelman uudeksi juontajaksi kutsuttu Vappu Pimiä, 39, odottaa innolla sarjan alkamista maanantaina MTV3-kanavalla. Kuvauksia on tehty keväästä asti ja paljon on jo tapahtunut. Nyt tarinoita aletaan kertoa suurelle yleisölle.

"Mä olen itkenyt ja nauranut, elänyt yhdessä maajussien kanssa. Tämän työn ansiosta olen ajanut pitkin Suomea ja nähnyt läheltä kuinka hieno maa meillä onkaan."

Pimiä kertoo ihailevansa myös morsianehdokkaiden rohkeutta kirjoittaa maajusseille hyvinkin henkilökohtaisia kirjeitä.

"Rakkauden kaipuu on ihmisen perustarve. Se antaa voimaa ja uskoa, vaikka olisi mitä tahansa murheita. Ihmiset ovat valmiita laittamaan itsensä peliin löytääkseen rakkauden."

Maajussille morsian -ohjelmaa Pimiä pitää virkistävänä vaihtoehtona tämän päivän ulkonäkökeskeiselle tinder-kulttuurille.

"Onhan se kirje paljon enemmän kuin joku kuva ruudulla."

Suomessa ei etsitä palomiehelle tai poliisille morsianta. Jostain syystä morsianten etsiminen nimen omaa maajusseille on saanut koko kansan huomion.

"Maajussit tekevät duunia niska limassa, säiden armoilla. Se on intohimobisnestä! Heidän ansiostaan meillä on kotimaista ruokaa. Meidän ei tarvitse miettiä ruokakaupassa, että onko tämä antibioottilihaa tai onko kananmunissa salmonellaa. Se on tärkeää meille kaikille."

Löytyykö sitten tällä kaudella maajusseille rakkautta?

"Minä lupasin, että teen kaikkeni sen eteen. Viime kaudella ei löytynyt ja se on vain elämää. Mutta nyt on kyllä lupaavaa säpinää ilmassa..."

Maajussille morsian -ohjelma alkaa MTV3 kanavalla maanantaina 28.8. kello 20.00. Maaseudun Tulevaisuus on yksi sarjan yhteistyökumppaneista.