Maajussille morsian suuntaa kymmenenteen tuotantokauteen – "Ohjelmassa oppii arvostamaan luonnon antimia"

Maajussille morsian -ohjelma palaa televisioruutuihin tänä syksynä uusin, kymmenennen kauden jaksoin.

Osallistujien odotukset ovat korkealla, sillä ohjelma on tuonut parisuhdeonnea maaseudulle aiemminkin.

Tähän mennessä Maajussille morsiamen avulla on solmittu kuusi avioliittoa ja viidet kihlat. Lapsia on syntynyt seitsemälle ohjelmaan osallistuneelle pariskunnalle.

Sarjaan on osallistunut 45 maajussia, joiden taivalta on seurattu pidemmin, ja saman verran kirjekavereina mukana olleita parinetsijöitä. Oheisessa kartassa on esitetty vain 45 varsinaista osallistujaa kotipaikkakuntineen.

Aluksi kullakin tuotantokaudella seurattiin viiden osallistujan taivalta, mutta kuudennella kaudella lukumäärä pudotettiin neljään.

Tiedot selviävät tuotantoyhtiö FremantleMedian ylläpitämästä seurannasta.

Eteläsuomalaiset maajussit ovat olleet maan keskiosissa asuvia kollegoitaan onnekkaampia. Savossa ei ole muodostunut vielä ainuttakaan pariskuntaa.

Ohjelman kymmenennen tuotantokauden kunniaksi Maaseudun Tulevaisuus aloittaa sarjan yhteistyökumppanina. Lehti on näkyvissä ohjelmassa osallistujien pöydillä ja kännyköissä.

MT:n markkinointijohtaja Olli Kantola kertoo, että vuorovaikutus lehden ja ohjelman välillä on hyvin luontevaa.

”Varmaan jokaiselle ohjelmaan osallistuneelle maajussille tulee tilattuna Maaseudun Tulevaisuus, vaikkei sitä ohjelmassa ole aiemmin näkynyt.”

Kantolan mukaan sarjan osallistujat tarjoavat positiivisen esimerkin maaseudun monipuolisista ammateista.

”Siellähän on hyvin laajapohjaisesti ihmisiä esillä: on hevosyrittäjiä, maidontuottajia ja viljanviljelijöitä. Ohjelma tuo hyvin fiksuilla tavoilla maaseudun eri yrittäjätoimintaa esiin.”

Suomi ei ole maailman ainoa maa, jonka viljelijät voivat etsiä rakkautta kameroiden edessä. Brittiläinen ohjelmakonsepti on levinnyt 30 maahan, pääosin Euroopassa.

Syyskuussa oman morsiusjahtinsa aloittavat myös Ruotsin maajussit. Siellä alkaa Bonde söker fru -ohjelman 12. tuotantokausi.

Ruotsalaista ohjelmaa on seurannut läheltä Emelie Irewald. Tukholmalaistaustainen laulaja ja televisiotyöntekijä ei tietänyt juuri mitään maataloudesta ennen kuin alkoi työskennellä ohjelman osallistujavastaavana kolme vuotta sitten.

”Ohjelmassa oppii näkemään ja arvostamaan luonnon antimia. Niiden parissa työskentely on osallistujien arkipäivää”, Irewald kuvailee.

Ohjelmaan osallistuminen tarjoaa myös morsiuskandidaateille uuden perspektiivin maatalouselämään. Irewaldin mukaan kulisseissa huomaa, kuinka eri tavoin tiloille saapuvat ihmiset reagoivat tilojen arkeen.

”Joillekin se on shokki, mutta toiset rakastavat sitä.”

Ohjelman vetovoima perustuu useisiin tekijöihin. Viljelijä­lähtöisyyden ohella tärkeää on tietenkin myös rakkauden etsintä.

Irewaldin mukaan tapahtumien aitous ei puhuttele vain katsojia vaan myös ohjelman tuotantotiimiä.

”Kaikki ohjelman tekijät pidättelevät itkua. Tuotannon parissa työskentelevät reagoivat käänteisiin voimakkaasti, koska ne todella tapahtuvat oikeasti.”

Maajussille morsian jatkuu MTV3-kanavalla maanantaina 28.8. Tuotantokauden toisessa jaksossa selviää, keitä neljää maajussia seurataan syksyn ajan.

Ohjelman uutena juontajana aloittaa Vappu Pimiä.