”Maajussin ura ei ole todellakaan mennyt putkeen” – Nuori viljelijä hakee jaksamiseen apua

”Ei ole todellakaan mennyt maajussin alku-ura putkeen, välillä tuntuu, ettei missään suhteessa oikein”, kertoo viljelijä kokemuksistaan nyt muutama vuosi sukupolvenvaihdoksen jälkeen.

Tilakauppa tehtiin hänen mukaansa hyvässä hengessä, mutta ongelmia on piisannut sen jälkeen niin paljon, että jaksaminen on koetuksella. Viljanviljelyn ohella hänellä on myös tilan ulkopuolinen päivätyö.

”Burnoutista en osaa sanoa, mutta jouluna ei paljon muuta jaksanut kuin syödä, nukkua ja olla lasten kanssa. Mukavaa kyllä oli.”

Kolmekymppinen mies aloitti nyt maaliskuussa Heinäkengän henkireikä -verkkovalmennuksen löytääkseen keinoja muuttaa ajattelu- ja toimintatapojaan.

”Koen tosi monissa asioissa menneeni ja meneväni aina samoja raiteita. Nyt olen alkanut etsiä keinoja, joilla voisi vaihtaa raidetta toisiin suuntiin.”

Mies haluaa kertoa tarinaansa nimettömänä. Tarinan kuitenkin tunnistavat monet muutkin kohtalotoverit.

Sukupolvenvaihdoksen jälkeiset ajat ovat olleet vastoinkäymisiä täynnä. Aiempien asuntolainojen kanssa velkaakin on ”noin 10 miljoonaa vanhaa mummonmarkkaa”.

Vilja-metsätilassa on omia ja vuokramaita yhteensä vajaat parisataa hehtaaria ja saman verran metsää.

”Lopulta isäukon kanssa sovittiin yhteisymmärryksessä, ettei hänen tarvitse osallistua enää maatilan hommiin. Yksinkertaisesti tuli liikaa ohjeita ja ynnä muuta sellaista, ja ne vaikuttivat liikaa omaan tekemiseeni ja olemiseeni ennen kaikkea henkisesti.”

”No, henkisesti tuo ratkaisu auttoikin kovasti, mutta fyysisesti rasitti ihan helvetisti varsinkin puintiaikaan, kun tein kaikki puinnit, satsien vaihdot kuivurilla ja puimurihuollotkin itse. Velipoika ja yksi kaveri olivat kyllä auttamassa viljanajossa niin paljon kuin jaksoivat”, tilan jatkaja kertoo.

Säiden takia viljan laatu ja sadot ovat vaihdelleet, mutta viljat on onneksi saatu kaupattua.

”Ruiskutukset menivät puolilla pelloista pieleen. Oltiin valittu keväällä aineet, ja kerääjäkasvilohkolle otettiin liian laimeita aineita. Lisäksi kylvöjen jälkeen ruiskutettiin liian kuivaan maahan, kun piti saada lehtilannoitetta avittamaan kuukauden kuivuuden vuoksi kituvaa kasvustoa, ja rikat itivät vasta jälkeenpäin kunnolla. Useilla lohkoilla rikat haittasivat puintia pirusti, ja puimuria piti putsata välillä viisikin kertaa päivässä.”

Puimuri renkkasi muutenkin, laakerit hirttivät kiinni ja koko kone meinasi palaa. Hakekattilan jumahtaminen taas aiheutti 15 000 euron laskun.

”Ensimmäisen vuoden harjoittelu kuivurin kanssa sai vainoharhaisen viljelijänalun valvomaan ja käymään katsomassa yölläkin. Elokuun unimäärät eivät olleet kovinkaan suuret. Emäntä lohdutti, että kyllä sinä kuukauden jaksat valvoa nukkumattakin, kun hänkin valvoi nuorimman kanssa ensimmäisen vuoden. Tuo antoi perspektiiviä, että eihän minulla niin rankkaa ehkä ollutkaan...”, mies kirjoittaa hymiön kera.

Nyt viljelijän, aviomiehen ja kolmen lapsen isän tavoite on saada itsensä tajuamaan, että tarinankaarta voi vielä muuttaa järkevämpään suuntaan.

Näin on tehtävä, sillä avioerokin on ollut lähellä. Miehen mukaan vaimo on välillä muistutellut perhe-elämän tärkeydestä.

”Iltaisin olen yleensä niin väsynyt, etten jaksa jutella. Meidän kahden keskinäinen aika on kuitenkin kortilla, joten pitäisi pyrkiä nauttimaan siitä kun sitä on.”

Nyt kurssi auttaa panemaan elämän tärkeysjärjestystä hieman uusiksi.

”Työ on työtä, se ei lopu tekemällä. Perhe ja terveys sen sijaan voivat minä hetkenä hyvänsä olla historiaa. Maatilan poikana ja kovan työmoraalin omaavana tuota on vain tosi vaikea ymmärtää, mutta kun emännän lisäksi minua vähän viisaammat asiaa valaisevat, niin elämän faktat oppii itsekin tajuamaan.”

