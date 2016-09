Maaseudun joukkue voittaa kohta Suomen mestaruuden

Tänään miesten superpesiksen viidennessä ja viimeisessä finaaliottelussa kohtaa kaksi maaseudun joukkuetta, Vimpelin Veto ja Sotkamon Jymy.

Tilastokeskuksen luokituksessa kumpikin on maaseutumainen kunta. Vimpeli on 3 073 asukkaalla itse asiassa pienin kunta, jolla on joukkue isojen palloilulajien mestaruussarjassa.

Sotkamossa oli asukkaita viime vuodenvaihteessa 10 523. Maa-alaa kohti asukkaita on silti vajaa neljä neliökilometrillä. Sillä luvulla Sotkamo on harvimmin asuttu superpesiksen paikkakunta. Naisten lentopallossa Pihtipudas on desimaalien erolla vielä harvempaan asuttu.

Miesten superpesiksen pronssin voitti Joensuu ennen Kouvolaa. Ne ovat kumpikin kaupunkeja, joskin kuntaliitosten ansiosta myös vahvoja maa- ja metsätalouspitäjiä.

Naisten pesiksessä jylläsivät kaupungit Jyväskylän johdolla. Toiseksi tullut Lapua tosin luokitellaan taajaan asutuksi.

Miesten superpesiksen finaali alkaa tänään lauantaina kello 16.