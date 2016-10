Maaseudun Tulevaisuus kasvoi 100 vuoden aikana viljelijöiden ammattilehdestä maakuntien puolustajaksi

Kun Maaseudun Tulevaisuus (MT) saatiin useiden käänteiden jälkeen perustettua sata vuotta sitten, siitä aiottiin tehdä maaseudun valistukseen keskittyvä aikakauslehti.

MT:stä tuli kuitenkin sanomalehti jo vuonna 1922. Vuotta aiemmin lehti oli lähtenyt kulkemaan kiinteässä yhteistyössä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton MTK:n kanssa, kertoo keskiviikkona julkistettava lehden satavuotishistoria.

Asiantuntijajärjestönä aloittanut MTK sai kovasti kaipaamansa äänenkannattajan ja talousvaikeuksissa ensimmäiset vuotensa kamppaillut lehti turvallisen rahoittajan.

Vaikka lehti piti maatalouden ammattiroolia ja etuja esillä jo tuolloin, se oli hyvin selkeästi myös yleislehti. Muun muassa ulkomaanuutisia oli säännöllisesti 1960-luvulle asti, kertoo historiateoksen kirjoittanut dosentti Erkki Teräväinen.

MT:n 100-vuotisessa taipaleessa Teräväistä yllätti lehden vahva asema suomalaisessa sanomalehdistössä.

”Maalaisten lehti on selviytynyt ajan karikoissa ilman vakavia pohjakosketuksia. Lehti on kyetty pitämään laadukkaana. Toinen huomionarvoinen seikka on lehden saama arvostus alan asiantuntijana ja ammattilehtenä.”

”Kirjan nimi on Suomen äänen kannattaja. Se kuvaa mielestäni hyvin sitä, että lehti on aina ollut paitsi maakuntien myös koko maan asialla”, jatkaa Teräväisen havainnoista MT:n päätoimittaja Jouni Kemppainen.

Hän haastattelee Erkki Teräväistä kello 13 pidettävässä tiedotustilaisuudessa, josta tehdään video verkkoon iltapäivän aikana.

Erkki Teräväinen: Maaseudun Tulevaisuus 10 vuotta. Suomen äänen kannattaja 1916–2016. 287 sivua. Kirjaa voi tiedustella Maahenki-kustantamolta.