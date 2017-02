Maaseutu ja kaupunki kulkevat kestävässä kehityksessä rinnan - eivät kisaa vastakkain

Kaupunkia ja maaseutua ei voida eikä pidä Syken ympäristöpolitiikkakeskuksen johtajan Eeva Furmanin mukaan asettaa vastakkain siinä, kummassa eläminen olisi jotenkin kestävämpää.

"Niiden kestävyyttä on vietävä eteenpäin rinnan", hän sanoo.

"Kaupunki ja maaseutu ovat jatkumo. Vaikka Suomi on iso maa, meillä liikutaan paljon molemmissa. Mitä kaupungeissa tapahtuu vaikuttaa vahvasti siihen, miten maaseudulla menee ja toisin päin", kestävyystutkija huomauttaa.

Furman on tutkinut monipaikkaista asumista muun maussa Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa. Kuvio on nykyisin moninaisempi kuin, että olisi jossain vakituinen asunto ja sitten käynnit mökillä. Ihmiset voivat joutua työn vuoksi pitämään useampaa asuntoa.

Furmanilla itselläänkin on kaksi kotia: toinen Helsingissä, toinen Virolahdella.

"Lähes joka viidennellä suomalaisella on jo useampiakin asuntoja. Se ei tarkoita, että he omistaisivat ne kaikki vaan, että heillä on pääsy ja käyttöoikeus niihin esimerkiksi perheen tai tuttavien kautta."

Furmanin ryhmän tutkimus osoitti, että alle kaksi prosenttia useammassa paikassa asuvista aikoi muuttaa kokonaan seuraavan kymmenen vuoden aikana pysyvästi kotinsa toiselle paikkakunnalle.

Tämä on tutkijan mielestä haaste päätöksenteolle, joka on rakentunut "vakinainen kuntalainen tai vapaa-ajan asukas" -jaottelun pohjalta.

"Tuplakuntalaisuuskin olisi hallinnollisesti vaikea: ketä verotetaan etenkin silloin, kun mökin omistaja ei ole sen ainoa käyttäjä."

Furman kannustaakin luomaan epämuodollisia yhteistyön ja vaikuttamisen muotoja esimerkiksi kyläyhdistysten kautta.

