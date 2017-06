Maaseutunuorten opeilla kohti rakkauden kesää: "Eivät apinatkaan pärjää, jos niitä ei rapsuteta"

"Eivät pienet apinatkaan pärjää, jos niitä ei rapsuteta. Miksi sitten niin usein oma hyvinvointi, parisuhde ja muut ihmissuhteet ovat viimeisiä huolehdittavia asioita maa- ja metsätalousyrittäjän arjessa?" MTK:n maaseutunuorten valiokunta kysyy maanantaina antamassaan kannanotossa.

"Kukaan ei pärjää yksin. Sosiaaliset suhteet, verkostot ja joukkoon kuulumisen tunne ovat tärkeitä kaikille."

Erityisen tärkeää muiden ihmisten, ystävien ja tuttavien seura on maaseutunuorten mielestä yksinyrittäjälle, jolla ei automaattisesti ole työpäivien aikana työyhteisöä ympärillään. Samalla valiokunta patistaa jokaista itse ylläpitämään ihmissuhteita.

Valitettavan usein voimia suhteiden hoitamiseen ei kuitenkaan riitä silloin, kun sitä eniten tarvittaisiin. Siksi maaseutunuoret pitävät ensiarvoisen tärkeänä yhteiskunnan hyvinvointihankkeita. Ne pitää saada pysyviksi ja kehittää niitä ennaltaehkäisevään ja neuvonnalliseen suuntaan, valiokunta esittää.

Valiokunta muistuttaa myös maaseudun peruspalvelujen merkityksestä, jotta tiloille vastaisuudessakin löytyy jatkajia ja jatkajille puolisoita.

Maaseutunuoret ovat kiteyttäneet viestinsä seitsemään teesiin, joilla mennään kohti rakkauden kesää.

1. Pidä huolta itsestäsi. Huolehdi jaksamisesta, levosta, ravinnosta. Harrasta, tee kivoja juttuja, muitakin kuin töitä.

2. Pidä huolta perheestäsi. ”Muija ja mukulat” eivät ole välttämättömiä pahoja tai itsestäänselvyyksiä. Annoitko aamulla pusun tai kehuitko toista? Kissa ei elä kiitoksella, ihminen vähän elääkin.

3. Pidä huolta ihmissuhteista. Sun kaverit tykkää susta. Usko pois. Soita niille välillä. Sanomatta jääneet ystävälliset sanat harmittavat eniten.

4. Auta viljelemään ja varjelemaan avointa keskustelukulttuuria. Meillä kaikilla on iloja ja suruja, ja ne kaikki ovat kuulemisen arvoisia

5. Lähde pois omista nurkista. Kokoontuuko kylillä sählyporukka? Onko kyläyhdistyksellä talkoot? Järkkääkö MTK retken jonnekin? Jos lehdessä on kutsu tai sähköpostiin tulee uutiskirje, niin kyllä, ne tapahtumat on tarkoitettu juuri sinullekin. Harva meistä on niin ässä, että kotoa noudettaisiin. Tähyä naapurikylään – laajenna Tinderkuplaasi!

6. Uskalla olla oma itsesi. Sinä pärjäät ja oot hyvä. Ihan just tuollaisena.

7. MaNu halaa aina. Riko jää. Karukin keskustelun avaus on parempi kuin hiljainen hyypiö.