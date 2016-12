Maatalousmuseo Sarka ehdolla vuoden museoksi Euroopassa

Suomen maatalousmuseo Sarka on ehdolla European Museum of the Year Award 2017 -tittelin saajaksi 45 muun eurooppalaisen museon kanssa.

Sarka -museon lisäksi tittelistä kisaavat Päivälehden museo ja Serlachius-museot. Kilpailun järjestää Euroopan museofoorumi.

Kilpailun ensimmäinen kierros on käyty. Tuomaristoon kuluva Jette Sandahl vieraili Loimaalla elokuussa arvioimassa maatalousmuseon toimintaa.

Sarka -museo esitteli tuomarille erityisesti museon uutta perusnäyttelyä, Maatalouden aikaa.

Sandahl halusi tietää museon syntyhistoriaa, perusnäyttelyn uusimisen syitä sekä museon tulevaisuuden näkymiä niin valtakunnallisena erikoismuseona kuin paikallisena toimijana, museon tiedotteessa todetaan.

Museum of the Year Award 2017 –kilpailun ehdokkaat esitellään ja voittaja julkistetaan toukokuussa Zagrebissa.

Lisätietoja Euroopan museofoorumista ja museokilpailusta löytyy täältä.