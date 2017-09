Maitotilallisen hillitön Facebook-video lyö nettihuhun läskiksi: "Näin se maito värjätään maatilalla"

Kuopiossa Vehmersalmella toimiva Ala-Korholan maatila on julkaissut videon, jossa kerrotaan miten maitoa värjätään valkoiseksi.

Kyseessä on kannanotto verkkokeskusteluissa kiertävään huhuun, jonka mukaan maitoa värjättäisiin meijerissä ennen kauppaan tuloa.

"Netissä on ollut näitä keskusteluja, miten se maito värjätään ennen kuin se kuluttajille kaupassa tarjotaan. Minä voin sen kertoa teille tässä nyt", kertoo Ala-Korholan tilan emäntä Raija Rissanen.

Maidon valkoinen on hänen mukaansa peräisin väriboluksista, jotka asennetaan lehmiin.

"Poikimisen jälkeen isäntä ottaa kunnon painiotteen lehmän päästä. Minä työnnän tämän syvälle lehmän kurkkuun, jotta se menee perille."

Emännän mukaan tuotteita on kahdenlaisia. Toinen värjää maitoa noin neljä kuukautta, toinen loppulypsykauden.

"Ei sitä meijerillä millään lailla värjätä, nämä tehdään tilatasolla. Tervetuloa katsomaan näitä asioita ennen kuin kirjoitetaan nettiin viisauksia", emäntä päättää videon.

Boluksia käytetään myös oikeassa elämässä lehmien tetveydenhoitoon, ja "asennuskin" tapahtuu kuten videolla kuvataan. Todellisuudessa ne kuitenkin sisältävät kalkkia ja fosforia - ei väriaineita, tuottaja paljastaa videon kommenteissa.

"Annamme niitä poikimisen jälkeen tukemaan kivennäisaineenvaihduntaa maidontuotannon alussa."

Rissanen kertoo MT:lle, että video syntyi turhautumisen takia. Maidontuotantoa koskevissa verkkokeskusteluissa liikkuu kaikenlaista väärää tietoa, jonka oikaiseminen ei auta.

"Olen todennut, että on parempi, kun ei lue kaikkia meidän tuotantoa koskevia juttuja. Niitä on turha kommentoida asiallisesti, kaikuu kuuroille korville asiat."

Kun Rissanen kuuli huhusta jonka mukaan maito värjättäisiin valkoiseksi, syntyi navetassa isännän kanssa idea videon tekemisestä.

Se on innostanut katsojia joukoittain jakamaan videota eteenpäin. Rissasen mukaan katsojia on enemmän kuin millään tilan aiemmin julkaisemalla videolla. Palaute on pääosin myönteistä.

"95 prosenttia ymmärtää että tässä on sarkasmia takana."

Jos video ei avaudu jutun yhteydessä, voit katsoa sen Facebookista