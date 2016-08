Marjastuksen maailmanmestari poimi 35 kiloa puolukkaa tunnissa

Suomussalmelainen Lasse Tasala on voittanut marjastuksen maailmanmestaruuskisat kahdeksan kertaa. Voittoihin avittivat kilpahiihto- ja -suunnistusharrastus sekä lapsuudesta peritty saaliinhimo.

Suunnistus ja hiihto ovat luontevia lajeja rajavartijalle, mutta erinomaisia avuja myös marjastukseen, missä täytyy tuntea maasto ja tarvittaessa liikkua nopeasti.

35 kiloa oli Tasalan ennätys MM-kisoissa. Kisoissa on useita sarjoja: kolmihenkiset sarjat nuorille ja aikuisille sekä käsin poimintaan ja lisäksi miesten ja naisten haravasarja. Tänä vuonna lapsille on vielä oma joukkuesarjansa.

Tasala osallistui aina miesten haravasarjaan. Se tarkoittaa, että poimiessa saa käyttää marjaharavaa.

Tasala esittelee poimintavälineensä. Puuvarrellinen muoviharava pujotetaan käsivarteen ja otetaan kahvasta kiinni. Toisessa kädessä kannatellaan saavia, johon kauhotaan marjoja varvuista. Saavi pitää välillä käydä tyhjentämässä, sillä täytenä se painaa liikaa.

"Kova kunto on edesauttanut kisoissa. Kilpailupaikkaa ei saa tietää etukäteen, vaan porukka viedään sinne linja-autolla. Alue on puoli kilometriä sivuunsa. Kun lähtölaukaus kajahtaa, pitää haistella maastotyyppi, sillä ennalta ei tiedä, missä suunnassa on parhaiten marjoja. Kaikki ryntäävät apajille yhtä aikaa. Lopetuslaukaus tulee kymmenen minuuttia ennen kisan loppumista."

Tasala on osallistuessaan ollut selvä voittaja paitsi kaksi kertaa. "Kerran jäin toiseksi niin hilkulla, että jos olisin pannut yhden kävyn säkkiin, olisin voittanut."

Toinen tappio kolme vuotta sitten jäi kaihertamaan niin paljon, että sen jälkeen kisailu sai jäädä. Tasalan mielestä venäläiset voittivat silloin vilungilla. Kaksi kaveria tuli punnitukseen ja toisella oli vain vähän saavin pohjalla, toisella tosi paljon. Se ei voinut olla reilu peli.

Huomisiin kisoihin Tasalan kyllä tekisi mieli osallistua, mutta polvi on vihoitellut sen verran, että nytkin on annettava tilaisuus muille.

Marjastuksen MM-kisat Suomussalmella 3.9.2016