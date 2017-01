Markku Piri: Suomen vahvuus on luonto – "oikeisiin suurkaupunkeihin verrattuna Helsinki on vain itselleen tärkeiden juppien toivola"

Miten maailmaa nähnyt, kymmenen vuotta New Yorkin Manhattanillakin asunut taiteilija näkee synnyinmaansa? Tällaisten pohdintojen äärelle päätyi viime vuonna tekstiilitaiteilija Markku Piri, kun Eurokangas pyysi häntä suunnittelemaan juhla­malliston satavuotiaan Suomen kunniaksi.

Lopputuloksena on yhdeksän erilaisen painokuosin tuoteperhe.

Niistä vain yhdessä on urbaani aihe: talvinen näkymä Tamperetta halkovan Tammerkosken yli.

Muut aiheet kumpuavat luonnosta ja maaseutumaisemasta: on kedon kasveja, vapaana virtaavaa vettä ja rantakiviä kaislikon keskellä.

”Kotini oli kymmenen vuotta Manhattanilla, joka on niin luonnosta vieras paikka kuin vain voi. Se tiivisti perspektiiviä Suomeen.”

Markku Piri on syntyisin Ruoveden maaseutumaisemista, sieltä hän muutti Helsingin kautta New Yorkiin. Hän on viettänyt pitkiä aikoja myös Tokiossa.

Maailmalta hän palasi 1980- ja 1990-lukujen taitteessa Suomeen. Asuinpaikkana oli ensin Helsinki, mutta pian hän kyllästyi kaupunkiin. Hän halusi maaseudulle.

”Olin nähnyt oikeita suurkaupunkeja. Helsinki oli niihin verrattuna vain itselleen tärkeiden juppien toivola”, hän kuittaa.

Uusi asuinpaikka löytyi Tampereen läheltä, Karkusta. Nykyiseen Sastamalaan kuuluvan kunnan kylämäisen keskustan liepeillä oli 1950-luvun tiilitalo, jota hän ryhtyi kunnostamaan.

Talon ympärillä avautuivat laajat vehmaat pelto- ja järvimaisemat.

Piharakennukseen syntyi tilat taidegallerialle, jonka hän nimesi Nevadaksi. Kolmena kesänä siellä nähtiin taidetta suomalaistaiteilijoiden kärkikaartilta.

Ennen muuta ympärillä oli valtava puutarha, jossa hän pääsi toteuttamaan yhtä intohimoaan, puutarhanhoitoa.

Muutamaa vuotta myöhemmin tarjolle tuli uusi ”rappioromanttinen” kohde, entinen pappila naapurikaupungista Huittisista. Siitä hän kunnosti tilat paitsi itselleen myös kulttuurille, musiikille ja gallerialle – ja ruualle: pappilassa oli valtava keittiö, jossa leipomista nelivuotiaasta asti intohimoisesti harrastanut mies pääsi elementtiinsä.

Pappilan ylläpito oli kuitenkin liian suuri taakka yhdelle miehelle. Piri myi sen vuonna 2012 ja muutti Hämeenlinnaan. Nykyinen koti on vuonna 1907 valmistuneessa tsaarin joukkojen sairaalassa.

Entä se rakas puutarhanhoito?

”Sitä saan onneksi harrastaa mielin määrin maalla kumppanini kesäpaikassa Pohjois-­Savossa.”

Saadessaan tehtäväksi Eurokankaan Suomi 100 -malliston suunnittelun Piri kertoo sukeltaneensa suomalaisuuden kaikkein syvimpiin merkityksiin, niihin, jotka meillä kaikilla on selkäytimessä.

Sen voi Pirin mukaan tiivistää kolmeen peruselementtiin: veteen, valoon ja metsään.

”Vettä Suomessa on lähes kaikkialla. Veden ja metsän vuorottelu lintuperspektiivistä, sehän on kuin pitsiä”, hän maalailee Kansallismaisemaksi nimetyn kuosin äärellä. Siinä leveä vesialue halkoo metsäistä erämaamaisemaa tavalla, jonka kaikki suomalaiset tunnistavat.

”Suomen taiteen kultakaudella 1880–1910 kaikki taidemaalarit kiipesivät korkeille kallioille ja ikuistivat sieltä avautuvaa järvimaisemaa.”

Vaikka Piri valmistuikin alun perin nimenomaan tekstiilitaiteilijaksi, kokeilunhaluisena taiteilijana hän ei ole rajoittunut tuotannossaan yksinomaan kankaaseen.

Hän on ehtinyt suunnitella esimerkiksi kaakeleita Pukkilalle, keittiökalusteita Puustellille ja kristallivalaisimia Turun Kristallille.

Lisäksi hänen tuotantoonsa kuuluu taidelasia, taidegrafiikkaa ja maalausta sekä puvustusta näyttämöille ja musiikin diivojen kannettavaksi. Hänen suunnittelemissaan asuissa ja koruissa on esiintynyt lukuisia kertoja muun muassa sopraano Karita Mattila.

Hänen monipuolinen tuotantonsa näyttäytyy myös kolmivuotisen jättiprojektin tuloksena Italiassa. Piri viimeistelee näyttelykiertuetta, joka sai alkunsa Italian Washingtonin suurlähetystön aloitteesta ja toteutuu kolmen huippumuseon kutsumana Firenzessä, Roomassa ja Venetsiassa.

Uniikkia taidelasia, grafiikkaa ja maalauksia sekä Eurokankaan juhlamalliston kankaita esittelevistä näyttelyistä ensimmäinen avautuu maaliskuussa Firenzessä Michel­angelon suunnittelemassa Medicien palatsissa.

Nähdäänkö näyttely myös Suomessa?

”Todennäköisesti ensi vuonna”, Piri lupaa. Paikasta vielä neuvotellaan.