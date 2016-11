Masokisti marjanviljelijä

Rakkoja ja pari kynttä irti varpaista. Juoksemista ei voi silti hetkeksikään vaihtaa kävelyksi, koska uudelleen liikkeelle lähtö olisi liian tuskallista.

Leppävirralla asuva marjanviljelijä Noora Räsänen, 31, nauraa ja myöntää, että on hänessä vähän masokistin vikaa. Nooran harrastus on ultrajuoksu, ja viimeksi maaliskuussa Italian Seregnossa sadan kilometrin matka taittui 10 tunnissa, 2 minuutissa ja 37 sekunnissa.

Tuolloin juoksu sujui 80 kilometriin asti kuin tyhjää vain, mutta sitten alkoi taistelu.

”Pitkän matkan juokseminen on tunteitten vuoristorataa. Välillä on todella huono olo ja ripulit tulla housuun, mutta puolen minuutin kuluttua on taas ihan euforiassa.”

Silmissä sumenee, mutta päässä ei vikaa. Italiassa Noora huomasi loppumatkasta, että vasemmasta silmästä alkoi lähteä näkö. Se pelästytti, mutta hän oli päättänyt juosta maaliin. Tavoitteena oli alittaa kymmenen ja puolen tunnin raja, joka mahdollistaa hakea 246 kilometrin juoksuun Kreikan Ateenasta Spartaan.

”Maalissa minun piti mennä ensin palkintojenjakoon, koska olin tullut kolmanneksi. Voittajanainen oli juossut alle yhdeksän tunnin.”

Suihkussa käytyään ja näkökenttää testailtuaan Noora päätti pistäytyä juoksun ensiapupisteellä. Sieltä hänet kiidätettiin pokaalinsa kanssa ambulanssilla sairaalaan, vaikka hän vakuutti olevansa elämänsä kunnossa.

Italialainen lääkäri epäili aivoinfarktia.

”Sairaala oli tosi ruuhkainen. Siellä ollessa näkö palasi silmään ja päätin, että nyt ei enää odotella, hoitakoot minua sairaampia potilaita, jotka olivat todella kivuissaan.”

Sairaalan tienoilla ei takseja näkynyt, joten Noora ja hänen miehensä Janne Räsänen kävelivät juna-asemalle viisi kilometriä ja junalta vielä majapaikkaan.

Suomessa Noora meni pään magneettikuvaukseen.

”Mitään vikaa ei löytynyt, silmä oli vain kuivunut juostessa. Janne tosin totesi, että pakkohan on olla päässä vikaa, kun tuollaisia matkoja juoksee.”

Juoksu auttaa jaksamaan marjatilalla. Jannen lausahduksesta huolimatta juokseminen on parin yhteinen harrastus. Usein marjakuljetuksilta palatessa jompikumpi hyppää autosta pois ja hölkkää loppumatkan kotiin. Muuten ei kiireisimpään marja-aikaan lenkille ehdi eikä jaksakaan.

Noora aloitti juoksuharrastuksen vuonna 2008, koska halusi Kuopion yliopiston opiskelijaelämän jälkeen parempaan kuntoon. Aluksi hän hölkkäsi kerrallaan yhden pylväsvälin.

Vuosien mittaan hän on huomannut, että hyvä kunto auttaa jaksamaan paljon paremmin myös marjatilalla. Hän kannustaakin myös viljelijöitä lenkille.

”Maatilan työt ovat voimapainotteisia, mutta aerobinen puoli unohtuu helposti. Monilla päivät kuluvat konehommissa, ja se kerryttää keskivartaloa.”

Nooran mukaan Jannen tuki on hänelle ultrajuoksussa olennaista.

”Ilman Jannea tuskin juoksisin. Hän on harrastanut urheilua ikänsä, ja nyt hän kannustaa minua.”

Vajaa vuosi sitten Skotlannissa Noora ja Janne saapuivat 89 kilometrin matkalta maaliin käsi kädessä.

”Janne oli alussa minua edellä, mutta sain hänet kiinni 60 kilometrin kohdalla. Hänelle se oli ensimmäinen pitkä juoksu, ja minulla niitä oli jo kolme tai neljä takana. Ultrajuoksu on enemmän pään kuin jalkojen laji. Vaikeat kilometrit kestää psyyken avulla, ajatuksen voimalla.”

Mikä ultrajuoksu?

Ultrajuoksu tarkoittaa matkoja, jotka ovat pidempiä kuin maratonin yli 42 kilometriä.

Yksi legendaarisimmista on Ateenasta Spartaan kulkeva 246 kilometrin juoksu, jonne osallistuja valitaan haun perusteella. Tuohon Spartathloniin Noora Räsänenkin vielä joskus haaveilee pääsevänsä.

Juttu on ilmestynyt alkujaan MT:ssä 17.7.2015.

