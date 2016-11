Miljardööri Antti Herlin: "On etuoikeus asua maaseudulla"

Kaupungistumista vastaan ei kannata taistella. Ainakaan Koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlinin mielestä. Kone on yksi parhaiten kaupungistumisen nosteesta hyötynyt suomalainen yritys.

"On hyödytöntä taistella kaupungistumista vastaan. Asuminen ja ihmiselämä tiivistyvät entistä tehokkaammin. Se on yksi merkittävämpiä ihmiskunnan megatrendejä."

"On hyödyllisempää miettiä kuinka sen voi kääntää edukseen. Tottakai syrjäseutujen tyhjeneminen tuo vaikeuksia pienille paikkakunnille. Mutta maaseudulla tulee jatkossakin asumaan ihmisiä. Ihmisiä, jotka viljelevät ja pitävät huolta maasta. Ihmiskunta tarvitsee maataloustuotantoa. Tehokasta tuotantoa."

Herlin asuu Kirkkonummella sijaitsevalla kotitilallaan Thorsvikissa. Helsinkiin muuttoa mies ei ole koskaan harkinnut. Eikö ole vähän ristiriitaista puhua kaupungistumisen puolesta ja itse asua maaseudulla?

"Miksi ihmeessä? Ei ole tullut mieleenikään. Kuten voi huomata, matka ei ole kovin pitkä."

Mies osoittaa ikkunasta ulos. Merenlahden toisella puolella siintävät Espoon valot. Matka taittuu Helsingin keskustasta auton kyydissä huonossa talvisäässäkin puolessa tunnissa.

"On etuoikeus asua maaseudulla ja olla maanviljelijä. Viljelijä voi pysähtyä katsomaan oman työnsä jälkiä. Jos sellainen ajatus tulee mieleen talouselämässä, ollaan vaarallisilla vesillä. Joku on aina valmis tekemään paremmin, enemmän ja tehokkaammin. Se on vainoharhaisen hommaa."

Miljardööri on itse syntynyt maaseudulla ja haluaa asua siellä jatkossakin. Mies tituleeraa mielellään itseään maanviljelijäksi. Sellainen hän on ehtinyt ollakin kymmenisen vuotta ennen perheyritykseen mukaan lähtöä.

Innokas metsästäjä tunnustaa arvostavansa maata ja pitävänsä sitä hyödyllisenä omaisuuseränä.

"Maassa kiinni oleva pääoma on yleensä inflaatiolta suojassa. Joku voi ajatella myös, että maan omistaminen tuo lisäksi yhteiskunnallista statusta."

Herlinin suvun kotitila Thorsvik on malliesimerkki 1900-luvun alun Helsingin laajenemisesta, kun aatelisto ja porvaristo nostivat statustaan hankkimalla Helsingin ympäristöstä maatiloja.