Miten selvitä, kun kumppani ei puintikaudella puhu eikä pussaa – Tässä avuksi 10 vinkkiä

Kun puimuri jyrähtää käyntiin, kumppani jää taka-alalle – ja se pitää vain hyväksyä.

Kristeena Patsche antaa Farmers Guardianassa 10 vinkkiä, miten suhdetta pidetään yllä puintikauden

1. Suunnitelmia ei kannata tehdä. Puimurikuski ei pääse treffeille saatikka häihinsä sadonkorjuuaikaan. Kuski lähtee tilaltaan vain hätätapauksessa eikä silloinkaan ole hyvällä tuulella.

2. Peltojen nimet ja sijainnit on syytä opetella. Pahinta, mitä voi sanoa on, ettei tiedä, missä joku lohko on.

3. Kumppanin hygieniaa ei kannatta kommentoida, vaikka parta rehottaa ja työhousut ovat liasta jäykät.

4. Älä vertaa ääneen omien puintien edistymistä naapurin peltoihin.

5. Kun sääennuste lupaa sadetta, alkaa taistelu kelloa vastaan. On hyvä tietää, milloin sataa mutta ei pidä kysyä, miten puinnit edistyvät.

6. Älä kysy, milloin hän tulee kotiin.

7. Tee kunnon ruokaa, sillä kukaan ei halua lähelleen nälkäistä maanviljelijää. Ruuan on syytä olla helposti syötävää, koska hän ei ehkä ehdi istua pöydän ääreen.

8. Älä kysy sadosta tai miltä vilja näyttää.

9. Hyväksy, että sadonkorjuun ajan et ole hänelle kaikkein tärkeintä maailmassa.

10. Ole hänen tukenaan.

Farmers Guardian: 10 tips and tricks for surviving harvest while dating a farmer