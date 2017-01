MT:n Heikki Tuurille Aaretti-palkinto

Maaseudun Tulevaisuuden pääkirjoitustoimittaja Heikki Tuuri on saanut Etelä-Pohjanmaan Lehtiseuran Aaretti-palkinnon. Hän vastaanotti sen perjantaina Seinäjoella.

"Nykyisessä tehtävässä Heikki Tuuri on muiden Maaseudun Tulevaisuuden toimittajien kanssa luomassa arvostettua, kolmesti viikossa leviävää, nettiuutisoinnissa ajantasaista maamme toiseksi suurinta sanomalehteä", Etelä-Pohjanmaan Lehtiseuran puheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Lasse Hautala perusteli.

Tunnustus on saanut nimensä sanomalehti Ilkan päätoimittaja Veikko Pirilän mukaan.

"Nimimerkillä Aaretti hän tuli koko valtakunnassa tunnetuksi sanomisen vapauden puolustajana ja sananvapauden ahkerana käyttäjänä. Tällaista Aaretin omaista toimittajan työtä ja tiedon välittämistä tekee myös tänään palkittava", Hautala sanoi.

"Heikki Tuurilla on jo takanaan merkittävä työura, jonka aikana hän on seurannut yhteiskunnallista kehitystä aitiopaikalta. Hänellä on kyky hallita isoja kokonaisuuksia ja kuvata uutisia hyvällä journalistisella tavalla, aivan kuten Veikko Pirilä aikoinaan. Tätä työtä Heikki tekee vahvalla tunteella ja eteläpohjalaisella periksiantamattomuudella."

Hautala kiitti myös Maaseudun Tulevaisuuden vieraskolumneja, joiden kirjoittajat ovat valtakunnan ykkösnimiä. "Heidän kolumnistiksi saamisessa Heikin yhteistyösuhteilla on ollut suuri merkitys."

Aaretti-stipendi myönnetään vuosittain ansioituneelle toimittajalle, joka toimii Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella.

Vaikka Tuuri käy viikot töissä Helsingissä, hänellä on vahva tunneside maakuntaan, Hautala perusteli.

Tuuri on syntynyt Ylistarossa ja viljelee siellä toisena omistajana kotitilaansa. Hänen kotipaikkansa on yhä Seinäjoen Ylistaro, jonne hän palaa Helsingistä viikonlopuiksi.

Tuuri, 56, on ollut Maaseudun Tulevaisuuden pääkirjoitustoimittaja vuodesta 2008. Sitä ennen hän oli Taloussanomissa. Toimittajan uransa hän aloitti Ilkassa. Koulutukseltaan hän on agrologi ja hallintotieteiden maisteri.