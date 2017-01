MTK:n juhlavuosi käynnistyi valotaideteoksella – juhliva järjestö korostaa viljelijöiden ammattiylpeyttä

MTK 100 -juhlavuosi avattiin valotaideteoksella Helsingissä tänään torstaina.

Maa jalkojemme alla -valotaideteos on oodi Suomen maaperälle. Valotaideteos pohtii ihmisen suhdetta maaperään, jonka päällä arkinen todellisuutemme tapahtuu. Teoksen on toteuttanut installaatio- ja mediataiteilija Teemu Lehmusruusu.

Lehmusruusu on tyytyväinen, että Suomessa on alkanut tulla normaaliksi ottaa taidetta ja kulttuuria mukaan tapahtumiin.

Taideteos on osa Lux Helsinki -valofestivaalia, joka on yksi Helsingin kaupungin panostuksista Suomi 100 -juhlavuoteen. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on mukana Lux Helsinki -valofestivaalin yhteistyökumppanina.

MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Tommi Lunttila muistuttaa, että viljelijöiden ansiosta jokainen suomalainen voi nauttia puhtaasta luonnosta, hoidetusta maisemasta ja vastuullisesti tuotetusta ruuasta. Siksi juhlavuoden teemana on ammattiylpeys.