Nörttityttö kokeili farmisimulaattoria: "Hämmentävän rentouttava kokemus laittaa musiikki soimaan ja traktorilla körötellä auringonlaskuun"

Kirjoittajan mielestä peli tarjoaa aloittelijalle haasteita, kuten koneiden hallintaa. Jos traktorin ajaa järveen, se jää sinne.

Vastoin tapojaan Leivo suosittelee tämän pelin kohdalla vasta-alkajalle tutoriaalin läpikäymistä.

Esimerkiksi yhdistelmän peruuttamista pitää harjoitella ennen kuin se sujuu, ihan kuten tosielämässä.

Farming Simulatorissa painitaan myös taloushuolien kanssa.

"Huomasin taistelevani pian myös rahojen kanssa; mitä pitäisi ostaa että saisi mahdollisimman paljon vastinetta rahoilleen? Mistä saisin nopeasti rahaa ostaakseni juuri tuon koneen, kun en voi kaikkia rahoja siihen pistää, kun rahaa pitäisi riittää myös tankkaamiseen?"

31-vuotias kaupunkilainen tietää pelin kautta nyt, että sato pitää korjata ajoissa, koska se menettää muuten arvonsa ja muuttuu käyttökelvottomaksi.

Realismin lisäksi Leivo löysi Farming Simulatorista myös leppoisan puolen.

"On muuten hämmentävän rentouttava kokemus laittaa musiikki soimaan ja traktorilla körötellä auringonlaskuun. Tämäkö on nyt sitä maalaisromantiikkaa?"

Lopulta Leivo ihmettelee, mitä ammattilaiset mahtavat pelistä pitää.

"Oletteko itse tai tunnetteko ketään maanviljelijää, joka pelaisi tätä peliä? Jos tällaisia ihmisiä on, kiinnostaisi tietää mitä he saavat irti tästä. Jotenkin, jos omalta kohdalta mietin, en ehkä haluaisi työpäivän jälkeen pelata Office Simulator -peliä, jossa aamubussissa taiteillaan ruuhkan seassa, työpaikalla yritetään osua kahvinkeittimen luokse juuri silloin kun siellä on kahvia, ja ruokatauolla yritetään löytää lounasravintola joka kelpaa kaikille."

Nörttitytöt: Mitäpä jos alkaisitkin viljellä maata? Arvostelussa Farming Simulator 17