Neljännes myydystä leivästä on jo ulkomaista

Joka neljäs Suomessa myyty leipä on ulkomaalainen. Leipuriliiton puheenjohtaja ja jämsäläisen Elosen leipomon toimitusjohtaja Jari Elonen pitää tilannetta hävyttömänä.

"Kuluttajat eivät edes huomaa ostavansa ulkomaalaista leipää. Kaupan paistopisteistä ostettu juuri paistettu leipä tuoksuu kyllä tuoreelta ja on pehmeää, mutta se on voinut matkustaa kuukausia pakasteena päätyäkseen sinne tiskiin."

Elonen soisi, että tänään alkavan valtakunnallisen Leipäviikon aikana kuluttajat heräisivät kyselemään leivän alkuperän perään.

Leipomoalalla on käynnissä raju pudotuspeli. Leipomoiden määrä vähenee vuosittain 20–40 vauhdilla. Vain muutamia uusia syntyy tilalle.

"Kun aloitin Leipuriliiton puheenjohtajana 2010, Suomessa leipomoita oli vajaat tuhat. Nyt jäljellä on noin 700."

Taustalla on pitkään jatkunut heikko taloustilanne, jonka myötä moni yrittäjä on siirtänyt investointeja. Kun jatkajaa ei heikosti tuottavalle yritykselle ole, yrityksen toiminta loppuu.

Liitosta on lähtenyt myös kaksi alan suurinta toimijaa: Vaasan ja Fazer.

"Olemmeko ajaneet liikaa heidän mielestään pienten ja keskisuurten asioita? Ehkä niin on käynyt, vaikka liitto puhuu leipurien yhteisellä kotimaisella äänellä. Koko ala on suuressa murroksessa."

"Liittona ja edunvalvontajärjestönä olemme nähneet, että meidän tehtävämme on seurata alan tapahtumia ja tiedottaa muutoksista jäsenistölle. Etenkin pienten leipomoalan yritysten on saatava omalta liitoltaan ajankohtaista tietoa, koska he eivät usein ehdi arjen kiireiden keskellä itse tietoja poimia."

Leipomoista viidessäsadassa on alle 5 työntekijää.