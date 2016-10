Norjalaisprofessori Johaugista: Meidän ei pidä olla luokan priimus

Norjan urheilukorkeakoulun professori Dag Vidar Hanstad varoittaa VG-lehdessä tekemästä hiihtäjä Therese Johaugin doping-kärystä esimerkkiä Norjan esimerkillisyydestä dopingin vastaisessa taistelussa.

Aiemmin hän on ollut sitä mieltä, että Norjan nimenomaan pitää näyttää esimerkkiä muille.

"Jos Johaug saa kahden tai neljän vuoden tuomion, koko dopingvalvonta on pielessä", Hanstad sanoo.

"Jokainen doping-tapaus on omanlaisensa. Tässäkin tapauksessa on monia seikkoja, jotka pitäisi ottaa huomioon. Kyse on oikeudenmukaisuudesta."

"Sanoisin näin myös siinä tapauksessa, ettei hän olisi norjalainen", professori vakuuttaa.

Omat mutkansa asiaan tuo se, että Norjan kulttuuri- ja urheiluministeri Linda Hofstad Helleland pyrkii maailman antidoping-järjestö Wadan varapuheenjohtajaksi.

Samaan aikaan Norjan hiihto on esillä myös laajamittaisen astmalääkityksen käytön takia. Sitä on annettu myös terveille hiihtäjille "ennaltaehkäisevästi".

Johaugin doping-näytteestä löytyi kiellettyä steroidia. Hän sanoo se olevan peräisin Italiasta ostetusta huulirasvasta. Johaugin huulet halkeilivat alppiauringossa, osoittavat syyskuun leiriltä otetut kuvat.

Johaug syytti viime torstain tiedotustilaisuudessa tapauksesta joukkueen lääkäriä. "Minä olen täysin syytön", hiihtäjä vakuutti itkuisesti, joskin kyyneleitä kuvista on vaikea havaita.

Aiemmin Johaug oli kertonut tarkastavansa kaikki ruokansa ja lääkkeensä kolmeen kertaan ennen käyttöä.

Norjan hiihtojoukkueen lääkäri Fredirik Bendiksen sanoi tiedotustilaisuudessa ottavansa kaiken vastuun. Hän erosi tehtävästään.

Sekä Johaug että Bendiksen vakuuttivat, etteivät nähneet pakkauksessa doping-varoitusta eivätkä tuubissa steroidin nimeä. Sellaiset niissä on kuitenkin täytynyt olla.

Sittemmin selvisi, että Bendiksen oli aiemmin töissä lääkefirmassa, joka valmistaa Johaugin käyttämää huulirasvaa.

Johaugia ei ole julistettu kilpailukieltoon. Norjan omien sääntöjen mukaan niin ei tehdä ennen kuin asiasta on lopullinen tuomio.

Kansainvälisen hiihtoliiton sääntöjen mukaan väliaikainen kilpailukielto julistetaan heti epäilyn jälkeen. Samoin kansainvälisen liiton sääntöjen mukaan kansallisten sääntöjen tulee olla yhdenmukaiset.

Aiemmin Johaugin kilpakumppani, Puolan Justina Kowalczyk sai lyhennetyn doping-tuomion, kun kertoi tietäämättään käyttäneensä akillesjänteen hoitoon steroideja sisältävää voidetta.