Nyt bailaa Suomi-farmari! – pääsi mukaan jenkkiuutisiin

Kirkkonummelaisten Minna ja Christos Granqvistin kotitilalla tehdään videoita lähes päivittäin. Siksi heidän oli luonteva lähteä mukaan yhdysvaltalaisen farmarin Jay Laveryn toteuttamaan yhteiseen kansainväliseen rauhantanssitempaukseen.

Dance United for Peace toteutettiin netissä suorana lähetyksenä Laveryn maatilalta Sharon Springsistä maanantaina 20. maaliskuuta Suomen aikaa illansuussa, ja siihen oli mahdollisuus osallistua ympäri maailman.

"Olin juuri lopettanut tatuoinnin teon, kun vaimo huomasi 20 vaille kuusi, että tuollainen juttu alkaa kuudelta. Eli aika äkkiä piti vetää vermeet päälle ja paksummat hanskat käteen ja olla vireessä", videolla oman kotitilansa eläinsuojassa tanssiva Christos Granqvist kertoo.

Lopulta kävi niin, että ensimmäisen videon Facebook pian poisti taustalla soineen Bee Geesin eli musiikin tekijänoikeuksien takia, mutta Granqvistit eivät tuosta lannistuneet, vaan tekivät toisen oton ilman musiikkia.

Christos kertoo, että menevän musiikin ansiosta ensimmäinen video lähti lapasesta lähes K18-tasoiseksi esitykseksi, mutta toisellakin eli musiikittomalla videolla meininki yltää tankotanssiksi asti.

Kakkosvideosta nähdään välähdys myös Jay Laveryn tapahtumasta kertoneessa, CBS 6 News -kanavan uutisessa Yhdysvalloissa. Samaan aikaan toimittaja kertoo tempaukseen osallistuneen ihmisiä jopa Suomesta.

Bailuvideon teon Christos luonnehtii olleen todella hauska kokemus.

"Vasta jälkeenpäin ehdimme katsoa, mistä hommasta oikeasti on kysymys", hän kertoo Laveryn tapahtumasta, josta MT kertoi etukäteen sekä lehdessä että verkkosivuilla.

Videot ovat tuttua touhua Granqvisteille, sillä he ovat jakaneet niitä kotieläimistään Livefarmi-sivullaan Facebookissa sekä Youtube-kanavallaan reilun kuukauden ajan. Youtubessa heidän videoillaan on myös englanninkieliset tekstitykset.

Granqvisteillä on ollut sama lähtökohta kuin Jay Laveryllä: videot tehtiin ensin ystävien iloksi, mutta sitten he ajattelivat, että kiinnostusta voisi olla laajemminkin.

"Youtubessa on yksi suomalainen äijä, joka pyörii ja höpöttää kasvihuoneessa, ja hän on hirveän suosittu. Ajattelimme, että jaahas, jos tuollaiselle on kysyntää, laitetaanpa mekin videoita menemään."

Granqvistit iskivät olemassa olevaan todelliseen kysyntään, sillä Livefarmi on lyhyessä ajassa saanut jo lähes tuhat seuraajaa.

Facebookissa he toivottavat ihmiset "tervetulleiksi seuraamaan elämäniloista ja eläinrakasta touhua".

"On paljon ihmisiä, jotka syystä tai toisesta eivät pääse tutustumaan paikan päälle eläinpihoihin – joko rahan tai liikkumisen takia. Meidän seuraajistamme suurin osa on mummoja, jotka kommentoivat, miten ihanaa on, kun voi näyttää lastenlapsille netistä Livefarmia", Minna Granqvist kertoo.

Granqvistit ovat asuneet Kirkkonummella Christoksen mummon entisillä mailla viisi vuotta ja tehneet sinne uudisrakennukset, myös eläinsuojat.

Kotieläimiä he alkoivat hankkia pari vuotta sitten.

"Minna sanoi, että miksi ei otettaisi muutamaa kanaa, kun on tilaa. Sen jälkeen kävimme hakemassa Inkoosta pari lammasta. Sitten tuli vuohi ja haettiin lisää kanoja. Ja sitten vielä kanejakin", Christos luettelee.

"Viime keväänä tuli Irma-possu, joka on varsinainen hahmo: 180-kiloinen seurapossu."

Ammatiltaan Christos on merimies, mutta nyt hän on ollut reilun vuoden ajan kahden lapsen koti-isänä. Tatuointeja hän tekee muiden toimien ohessa. Minna puolestaan keikkailee GMC-studionsa kautta meikkitaiteilijana ja pitää kauneusalan verkkokauppaa, Kosmetiikkaviidakkoa.

"Vaimo jo tekee työtä kotoa käsin, ja yhteinen elämäntavoite lastenkin takia olisi, että se onnistuisi minultakin", Christos sanoo.

Tuossa ratkaisuna voivat olla juuri eläimet.

"Olemme ajatelleet interaktiivista eläinpalvelua. Videoiden lisäksi tekisimme eläinten kanssa vierailuja vanhainkoteihin, kouluihin ja muihin tilaisuuksiin."

Varsinaisen kotieläintilan sijasta ratkaisu olisi vuokrauspalvelu eläimineen, aitauksineen, häkkeineen ja rehuineen.

"Täällä Kirkkonummellakin on paljon kesäpaikkoja, mutta ihmisillä ei ole mahdollisuutta pitää eläimiä talven yli. Kävisimme eläimet – lampaat, kanat ja kanit – kesän loputtua takaisin."

