Oletko vaikuttajakuluttaja? Sinun syömistäsi seuraa moni

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisista aikuisista noin joka neljäs on ruuassa edelläkävijäkuluttaja, mutta vain lähes joka kymmenes sellainen, jonka neuvoja kuunnellaan ja joka saa muut kokeilemaan uusia asioita.

Vaikuttajakuluttajista reilusti yli puolet on naisia, he ovat hyvin toimeentulevia ja useammin kaupunkilaisia kuin maalla asuvia. Yli 40- ja yli 60-vuotiaissa vaikuttajia on enemmän kuin nuoremmissa ikäryhmissä.

Tämä selviää ensimmäisestä Suomessa tehdystä foodrunner-tutkimuksesta, jonka toteutti Kantar TNS.

Consumer insight -tiimin johtajan Tarja Pentilän mukaan vaikuttajille ruoka on yksi elämän parhaita asioita ja heillä on siitä vahvoja mielipiteitä.

"Ruoka on heille tapa huolehtia itsestä ja ennalta ehkäistä sairauksia. Silti ruuan maku tulee ykkösenä ja vasta sen jälkeen terveellisyys."

Nuorista ruokavaikuttajista yli puolet välttelee sokeria, liki puolet on kiinnostunut Lähi-idän ja Afrikan etnisistä ruuista ja useampi kuin joka neljäs veganismista.

Vähän vanhempia foodrunnereita puolestaan kiehtoo satokausiajattelu, avotulella grillaaminen ja oma kasvimaa.

Kuusi prosenttia vaikuttajista ostaa säännöllisesti ruokaa suoraan tuottajilta ja 29 prosenttia on joskus ostanut. Nettikaupasta ruokaa oli ostanut 13 prosenttia.

Foodrunner-tutkimuksen tuloksia esiteltiin keskiviikkona Food & Talk -seminaarissa, jonka järjesti Food Camp Finland.

"Haluamme herättää keskustelua ruokakulttuurista ja koota koko ketjun tekijöitä yhteen. Ruokaa harrastetaan ja ihmiset matkustavat ruuan perässä. Ruoka on nyt keskiössä", perustelee Food Camp Finlandin toimitusjohtaja Riikka Kannas.