Päivittäistavarakauppa on kovaa bisnestä: "Esirippu auki, show käyntiin ja illalla lasketaan kassa"

Päivittäistavarakauppa on yrittäjälle kovaa bisnestä. Pitää onnistua joka päivä.

Espoolaisen Ison Omenan citymarketkauppias Toni Pokela vertaa kauppaa teatterinäytökseen.

"Aamulla avataan esirippu, päivä vedetään showta, illalla esirippu lasketaan alas. Sitten lasketaan kassa ja mietitään olivatko asiakkaat tyytyväisiä. Jos asiakkaat olivat tyytyväisiä, he tulevat takaisin ja show jatkuu seuraavanakin päivänä."

"Kun kaupassani käy 50 000 asiakasta viikossa, se tarkoittaa, että aika monta kertaa pitää onnistua. Mieluiten joka kerta."

Pokela on myös K-kauppiasliiton puheenjohtaja ja Keskon hallituksen jäsen, joten mies on kädet kyynärpäitä myöden K-ryhmän asioissa mukana.

Toni Pokela laskee, että K-kauppiaat ja Kesko työllistävät yhteensä 45 000 ihmistä. Kauppiasta harmittaa aika ajoin julkisuudessa käytävä keskustelu kaupan roolista yhteiskunnan riistäjänä.

"Pitäisi muistaa, että me työllistämme paljon ja joudumme investoimaan bisnekseen paljon. Päivittäistavarakaupassa kauppiasyrittäjien liikevoittoprosentit ovat normaalisti 1–3 välillä, mutta valitettavasti moni kauppias tekee myös tappiota."

"Minusta ei pitäisi keskittyä vastakkainasetteluihin. Me olemme samalla puolella kuin tuottaja ja teollisuus. Minä olen henkilökohtaisesti huolissani, kun puhutaan maito- ja lihatilojen kannattavuudesta. Kotimaisen ruoan suosiminen on jokaisen K-kauppiaan intressi. Me haluamme miekkailla suomalaisen ruuan puolesta."

Pokela muistuttaa K-kauppiaiden halusta nostaa esiin paikallisia tuotteita.

"Me teemme konkreettisia tekoja, emme anna tyhjiä lupauksia. Meidän hyllyihimme pääsee ilman isoja hintaneuvotteluja. Hyllyssä sitten näkee onko tuotteelle kysyntää."

Nyrkkisääntö on, että tuote-erän pitäisi mennä kaupaksi ennen oman parasta ennen -päiväyksensä umpeutumista.

"Hyvä tuote löytää kohderyhmänsä. Jos kysyntää on, kauppias kertoo hyvästä tuotteesta myös kavereille. Tuottaja saattaa huomata olevansa siinä tilanteessa, että tuote pääsisi valtakunnalliseen jakeluun."

Tänä vuonna tulee täyteen 20 vuotta siitä, kun Toni Pokela ryhtyi K-kauppiaaksi.

"En ajatellut alun perin kauppiaaksi ryhtymistä. Mutta huomasin, että minulta sujuu hyvin plus, miinus ja kertolasku. Ja tykkään tehdä pitkää päivää ihmisten parissa."

Miehen kauppiasura alkoi Vantaan Vaaralassa sijaitsevasta K-supermarketista, mistä hän siirtyi vuonna 1998 Helsingin Asematunnelin kuuluisaan K-market Kotikontuun.

"Siihen aikaan täytetyt patongit eivät olleet vielä tulleet Suomeen. Kiinnitin ilmiöön huomiota Saksassa, missä perehdyin asiaan ja toin kotiin tullessani matkalaukullisen erilaisia täytettyjä patonkeja."

Onneksi tullimiehet eivät kiinnittäneet outoon lastiin huomiota.

"Kotona tutkimme jokaisen patongin yksityiskohtaisesti ja teimme listat mitä mihinkin oli täytteiksi laitettu. Kun aloimme myydä asematunnelissa täytettyjä patonkeja, niistä tuli nopeasti hitti."

Keskossa oli kiinnitetty huomiota terävään nuoreen kauppiaaseen. Sellaisille on tapana ilmaantua mahdollisuuksia edetä. Vuonna 2001 Pokela siirtyi Espooseen Ison Omenan Citymarketin kauppiaaksi.

Ison Omenan Citymarket on kymmenen Suomen suurimman Citymarketin joukossa. Sen elintarvikemyynti on vuosittain noin 40 miljoonaa euroa. Myyntipinta-alaa on noin 9 000 neliötä. Kauppa työllistää noin 150 henkilöä.

Toni Pokela valittiin vuosi sitten K-kauppiasliiton puheenjohtajaksi, kun edellinen puheenjohtaja Tomi Korpisaari menehtyi vakavaan sairauteen huhtikuun alussa 2016.

"Tomin poismeno oli meille kaikille raskas asia. Työn piti kuitenkin jatkua."

Pokela oli toiminut aiemmin Citymarketkauppiaiden puheenjohtajana, ruokakauppiasyhdistyksen puheenjohtajana ja on ollut vuodesta 2012 Keskon hallituksen jäsen.

"Hallitustyöskentelystä Keskossa en pysty kovin paljoa puhumaan. Edustan hallituksessa kaikkia osakkeenomistajia. Kesko on pörssiyhtiö ja sen viestinnästä vastaa toimiva johto."

Vuoden 2015 lopussa Pokelalla oli 179 000 Keskon A-osaketta.

"Olen ensisijaisesti K-kauppias. Minulle on tärkeää olla fyysisesti kaupassa läsnä. Tehdä sitä arkista työtä ja olla asiakkaita lähellä."

Vapaa-ajallaan kauppias viihtyy liikunnan parissa. Tenniksen ja salibandyn lisäksi häneen voi törmätä pelaamassa golfia.

"Menemme kesäaikaan Esan kanssa aamuviideltä Sarfvikiin ja olemme jo kahdeksalta valmiina vetreinä ja heränneinä töihin. Se on yksi hienoimpia tapoja aloittaa työpäivä."

Esalla Pokela tarkoittaa Espoon toisen suuren citymarketin Sellon kauppiasta Esa Kiiskistä. Vaikka miehet kilpailevat samoista asiakkaista, golfkentällä ei kilpailla verissä päin.

"Ainahan pientä kilpailua on kollegojen välillä. Mutta olemme samassa ryhmässä töissä ja suunta on yhteinen."