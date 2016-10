Paikallisyhdistysten sihteerin virkaan ei ole liikaa tunkua

Salon Kuusjoen Raatalan kylällä asuva Sanna Mäki on paitsi maaseutuyrittäjä myös kolmen lapsen äiti ja yhdistystoiminnan monitoiminainen. MTK Kuusjoen sihteerinä hän on toiminut jo 11 vuotta. Kuusjoen maa- ja kotitalousnaisten toiminnassa hän on ollut mukana 17 vuotta.

"Faktahan on se, että paikallisyhdistykset eivät toimi, jollei siellä ole toiminnassa aktiivisia ihmisiä. Sihteerin hommiin ei monissa yhdistyksissä ole tunkua. Onneksi tykkään järjestää tapahtumia ja tutustua uusiin ihmisiin."

Vaikka Mäki on MTK:n eteläisten liittojen maitovaliokunnassa, hän ei ole innostunut näkyvämmästä roolista edunvalvonnassa.

"Haluan toimia yhdistystasolla. Niiden alueellisten isojen ja pienten asioiden parissa. Jonkun pitää keskittyä tähän paikalliseen, näkymättömään puurtamiseen."

Viljelijöiden yksinäisyys ja työn kuormittavuus huolettavat Mäkeä. Liian moni viljelijä ei ehdi irrottautua työstään kertaakaan kesän aikana.

"Sadan hehtaarin yksinäisyys pitää vahvasti paikkansa tänä päivänä. Se on konkreettisesti näkyvää. Jos elämä on pelkkää työtä, jaksamisen rajat voivat tulla vastaan."