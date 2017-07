Pakko saada Popedaa, antaa mittarin raksuttaa

Sataa, kuten asiaan kuuluu heinäkuisilla festivaaleilla. Sanna Maula, 26, pyörii Popeda-fanikaupan edessä jutustellen tuttujen myyjien kanssa. Päällä on Popedan nahkarotsi, jonka hihassa välkkyy kitaristi Costello Hautamäen nimmari.

Maula on saapunut Suomipop-festivaaleille seitsemän tuntia ennen h-hetkeä, jotta hän ehtii varata vakipaikan lavan edestä, vastapäätä Costelloa.

Tosifanin on syytä olla juomatta liikaa, jotta ei joudu vetäytymään vessaan. Hädän iskiessä joku kanssa­faneista yrittää varata paikkaa.

Maula koki Popeda-herätyksensä vuonna 2009 festareilla, jonne hän oli lähtenyt kuuntelemaan Apulantaa. Se oli rakkautta kertalaakista. Enää ei Apulannalle ole sijaa fanin sydämessä. Tänään entinen suosikki soittaa heti Popedan jälkeen, mutta Maula ei ehdi jäädä kuuntelemaan.

Hän aikoo vielä karauttaa Haminaan fanikaverinsa luo yökylään. Unet jäävät lyhyiksi, sillä aamukuudelta kaverukset lähtevät ajamaan keikalle Ouluun. Tytöt ovat laskeneet, että kotimajoitus ja autoilu tulee halvemmaksi kuin yöpyminen hotellissa.

Maulan matkamittariin on kertynyt tänä vuonna 12 500 kilometriä.

”Toiset bongailee lintuja, mä P­o­pedaa.”

Harrastus vie rahaa. Säästääkseen jostakin, tytöt harvemmin ostavat juotavaa. Eikä lavan edessä monesti edes ole anniskelua.

”Jos sinne juomaan lähtis, niin sitten siitä kallista vasta tulisikin.”

Maulalla on yhtyeen keikkoja plakkarissa 154 ja Costellon sooloesiintymisiä 61. Tänä vuonna rikkoutuu ennätys, kun keikkoja kertyy reippaasti yli 30.

Maulan mukaan Popeda on yksinkertaisesti niin mukaansatempaavaa, että sitä on koko ajan saatava lisää. Myös bändin jäsenten ihmisläheisyys ja ystävällisyys vetoavat.

”He ovat niin fanilähtöisesti liikkeellä.”

Kesällä on tiedossa vielä vajaat kymmenen keikkaa ennen kuin iskee syksyn tauko. Maulan mukaan se ei tee hyvää mielelle, mutta lompakolle ja lepoa tarvitseville idoleille kylläkin.

Vieroitusoireita voi aina paikkailla katsomalla livetallenteita ja menemällä Costellon soolokeikoille.

Maula tietää Popedan soittolistan etukäteen. Setin kuuluu alkaa kappaleella Elämässä pitää olla runkkua. Yksi lemppareista on Aino, joka tuntuu olevan erityisesti naisväen mieleen.

Popedalta on tullut uutta materiaalia viimeksi vuonna 2011. Ensi vuonna luvassa on uusia herkkuja, kun orkesteri juhlii 40-vuotista taivaltaan. ­Maula tosin ei ole erityisemmin ehtinyt kaivata uusia biisejä, sillä kuunneltavaa riittää vanhoissakin 19 levyssä.

Suomalaisen bändin fanittaminen on palkitsevaa, koska tapahtumia riittää ja idolit käyvät tutuiksi. Näin ainakin Popedan tapauksessa. Costello muun muassa seuraa Maulaa Twitterissä. Hän jopa laulaa lurautti lavalta synttärionnittelut fanilleen. Kerran kitaristi kyseli Maulan ylinopeussakkojen perään, kun hän äityi niitä somessa sadattelemaan.

”Olisi ihan kauheaa fanittaa jotain ulkomaalaista bändiä, kun sitä näkisi harvoin ja tulisi kalliiksi matkustaminen.”

Tosin on Popedakin vienyt Maulan kertaalleen Espanjaan. Poikkeuksellisesti poikaystäväkin lähti mukaan, kun pumppu esiintyi Aurinkorannikolla. Yleensä kumppani lähtee keikoille vain pakotettuna. Maulan mielestä on hyvä, että molemmilla on omat harrastuksensa.

Mustasukkainen poikaystävän ei tarvitse olla, sillä Maula ei herättele idoleistaan romanttisia haavekuvia.

”Bändin jäsenethän ovat mun isän ikäisiä”, hän nauraa ja painottaa, että bändärit ja tosifanit ovat tyystin eri sakkia. Maula ei kylläkään usko, että Popedalla on enää bändäreitä.

Yleisesti ottaen Popedan fanikunta on Maulaa iäkkäämpää. ”Meitä nuoria ei ole niin hirveästi.”

Liki kaikki ovat kotoisin maalta.

”Pääkaupunkiseudulla Popedaa pidetään junttimusiikkina”, agronomiksi opiskeleva Maula arvelee.

Tosifanin mielestä bändin draivi on yhä erinomainen. ”Saavat mun puolesta vetää vielä useita kymmeniä vuosia.”

Maula ei ole harrastuksensa kanssa yksin. Facebookin Popeda Fanclubissa on yli 10 000 jäsentä. Moderaattori Mika Hytönen kertoo tuntevansa kymmeniä urakalla kiertäviä faneja. Eräänkin heistä matkamittariin kertyi vuodessa 20 000 kilometriä.

Hytösen mukaan Popeda-faneilla on jokin ”geenipoikkeama”, sillä he tulevat heti todella hyvin keskenään juttuun, eikä kukaan voi sietää Yö-yhtyettä.

