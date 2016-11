Siitä puhe, mistä puute. Seksistä.

Kun suomalainen parisuhde rakoilee, usein yksi merkki ongelmasta on seksin puute tai haluttomuus. Seksi nousee myös lähes aina puheenaiheeksi, kun pariskunta hakee parisuhteen ongelmiin apua.

"Seksin puute itsessään ei ole ongelma", muistuttaa psykologi Pirjo Latvanen, joka on työskennellyt parisuhdepsykologina julkisessa terveydenhuollossa kahden vuosikymmenen ajan.

Monesti seksi mielletään yhdyntänä, mutta ei se ole sitä. Se ei ole vain sitä. Seksi on monenlaista läheisyyttä. Pakkosuoritettu seksi tappaa halut.

"Seksiin tarvitaan halukkuutta. Eikä halukkuutta ehkä ole niin kauan kuin joku muu asia on ratkaisematta."

Seksologi Anneli Kivijärvi on Suomen Kuvalehden haastattelussa sanonut, että parisuhteessa pitäisi antaa seksiä aina kun toinen haluaa. Latvasen ajatukset ovat toisenlaisia.

"Meillä ihmisillä on tarve tulla hyvästi kosketetuksi. Kaikenlainen hyvä koskettaminen puolisoon ja lapsiin on tärkeää."

Hyvä koskettaminen ei ole kutittamista, kovakourausta tai muulla tavalla ikävää. Hyvä koskettaminen ei ole vaativaa.

"Se tyynnyttää ja paijaa. Se on halaamista, silittämistä ja kainalossa pitämistä. Sillä sanotaan toiselle, että olet tärkeä, tässä on hyvä olla ja minä huolehdin sinusta."

"Parhaimmillaan seksi on hyvää koskettamista. Sen takia se on tärkeää."

Seksuaalinen halukkuus vaihtelee eri elämänvaiheissa. Latvanen muistuttaa, että on ihan ok ettei aina haluta.

"Monesti toinen kaipaisi enemmän ja toiselle riittäisi vähemmän. Se vaatii tosi paljon pariskunnilta yhdessä sopimista. Pitää pystyä puhumaan ja kertomaan, että ei esimerkiksi halua jotain tietynlaista kosketusta."

Pikkulasten äidit kokevat usein, että joku on kaiken aikaa iholla. Pirjo Latvanen muistaa vielä hyvin, miten intensiivistä arki oli neljän pienen lapsen kanssa.

"Ihmisellä on tarve olla myös oman itsensä kanssa. Toisen tarve olla siinä lähellä voi olla liikaa. Me joudumme lykkäämään omia tarpeitamme, mutta niitä täytyy voida tyydyttää heti, kun tulee siihen aikaa."

Kun pariskunta tulee psykologin vastaanotolle, kaikki eivät ole tulossa eroamaan. Suurin osa ei eroa, vakuuttaa Latvanen.

"Eron pitäisi aina olla onnellistuttamispäätös."

Kaikissa parisuhteissa tulee eteen haasteita. Väistämättä. Jotkut haasteista ovat pieniä, kun taas toiset järisyttävät suhteen perustoja. Psykologi muistuttaa, että jatko määrittyy kolmen asian ympärille:

"Onko yhdessä kasvamiseen halua, keinoja ja mahdollisuuksia?"

"Joskus on paljon halua, muttei keinoja. Joskus on halua, muttei mahdollisuuksia. Joskus puitteet ovat kunnossa eli keinot ja mahdollisuudet ovat, mutta halu on jo mennyt. Siitä sitten yritetään rakentaa."

Parisuhteessa ei voi olla aina hauskaa. Jokaisessa suhteessa on ylä- ja alamäkensä.

Yksi tyypillisimpiä parisuhteen kriisiaikoja on lasten syntymä ja perheen kasvaminen. Vauva talossa lisää väsymystä ja stressiä.

"Monen osa-alueen tyytyväisyys laskee silloin. Sen ei tarvitse olla tuomio, mutta lapsiperhe-elämä todella mittaa halua, keinoja ja mahdollisuuksia. Senkin keskellä on mahdollista ylläpitää hyvää parisuhdetta."