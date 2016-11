Parisuhde on maatalousyrittäjien extreme-laji: Sitkutetaan yhdessä läpi stressin, väsymyksen ja seksin puutteen

Myös jaksaminen työssä heijastuu parisuhteeseen. Pirjo Latvanen on kohdannut vuosien saatossa paljon maatilayrittäjäperheitä.

"Minulla ei ole valmiita ratkaisuja, vaan ennemminkin kysymyksiä. Tottakai maatalousyrittäjien parisuhteita koskevat kaikki samat haasteet kuin muitakin."

Sitten ovat ne maatalousyrittäjien elämää erityisesti koskevat haasteet. Latvanen on huomannut, että maatilalla asuvan pariskunnan liitoissa kannetaan lähes aina myös edellisten sukupolvien painolasteja.

"Tärkeä kysymys on: Kenen puolelle tilalta tuleva puoliso asettuu? Suvun puolelle vai oman puolison puolelle? Aina pitäisi valita se oma puoliso ja hinkata sitä suhdetta paremmaksi."

Jos parisuhde on myös työkaverisuhde, se tuo vielä oman lisänsä keitokseen. Myös taloudelliset huolet painavat parisuhteissa. Oma kriisinsä on sukupolvenvaihdos, joka voi olla vaikea haaste sekä uudelle että vanhalle pariskunnalle.

"Itse ajattelen, että parisuhde on maatalousyrittäjien extremelaji. Siinä kitkutellaan yhdessä niin monella tasolla."

Virkavapaalle työstään kunnallisessa terveydenhuollossa jäänyt psykologi Pirjo Latvanen pyytää Maaseudun Tulevaisuuden lukijoita kertomaan tarinoitaan maatalousyrittäjien parisuhteista.

"Haluan myös kuulla, miten ongelmia on ratkottu ja miten niistä on selvitty. Haluan selvittää mikä on maaseudun ihmisten parisuhteiden tilanne nyt."

Latvanen on työskennellyt urallaan sekä perheiden että pariskuntien kanssa. Kun vielä oma koti on maatilalla ja puoliso maanviljelijä, kiinnostus on omakohtaista.

"Haluan tehdä jatkossa töitä maaseudun pariskuntien hyväksi. Joskus me saamme hyviä vinkkejä juuri toisten elämänkokemuksista ja tarinoista."

Tarinansa voi kirjoittaa nimettömänä. Tarinoita voidaan julkaista myöhemmin.

Tarinoita voi lähettää osoitteeseen Pirjo Latvanen, Tolvilantie 1, 37830 Akaa tai sähköpostitse pirjo@psykologipirjolatvanen.fi. Myös kotisivujen yhteystietolomaketta voi käyttää.