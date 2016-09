Pasimusic-festivaali ylistää maalla olon riemua Savossa: "Yllättävä paikka tarjoaa kansainvälisille vieraille valtavan taide-elämyksen"

Pasimusic on klassisen musiikin festivaali, joka painottuu nykymusiikkiin. Yleisö pääsee kohtaamaan teosten esittäjien lisäksi niiden säveltäjiä. Festivaalin taiteellinen johtaja on lapinlahtelaislähtöinen säveltäjä Pasi Lyytikäinen.

Tänään Kuopiossa alkavan Pasimusicin konsertteja pääsee kuuntelemaan myös Lapinlahdella ja Iisalmessa. Konsertit ovat avajaiskonserttia lukuun ottamatta maksuttomia.

Tuotantoryhmällä on ollut täysi tohina päällä jo viikkoja, Lyytikäinen kertoo.

"Pohjois-Savon alueella on aivan mahtava yhdessä tekemisen meininki. Tällaista maaseudulla järjestettävää festivaalia ei voi viedä muualle: alueelle ominainen kulttuuri ja luonto ovat läsnä vain tällä."

Ohjelmassa nostetaan esiin Pohjois-Savon säveltäjiä. Heitä ovat esimerkiksi Ahti Sonninen, Karl Collan ja Joonas Kokkonen. Kansainväliset vieraat ovatkin olleet hämmästyneitä, että pieneltä paikkakunnalta löytyy niin omaa paljon musiikkia.

"Yllättävä paikka tarjoaa ulkomaisille vieraille valtavan taide-elämyksen. Kansainvälisyys jää tyhjäksi ilman sen peilaamista paikallisuuteen: suuret kaupungit ja niiden festivaalit muistuttavat helposti toisiaan", Lyytikäinen arvioi.

"Minulle maalla olon riemu on vapauden tunnetta. Vuodenajat ja luonto ovat koko ajan silmien edessä ja vuodenkierto on vahvasti läsnä. Taiteen juuret ovat maaseudulla ja siihen liittyviä lauluja on todella paljon."

Festivaalin päätaiteilijavieraana on kansainvälistä huippu-uraa tekevä jousikvartetti NeoQuartet Puolasta. NeoQuartet saapuu Suomeen suoraan Shanghain 9. nykymusiikkifestivaalilta ja jatkaa matkaansa Tallinnaan, jossa he jatkavat Itämeren maihin suuntautuvaa konserttikiertuetta. Yhteensä festivaalilla esiintyy noin 60 muusikkoa. Tapahtumia on kymmenen.

Pasimusicissa kantaesitetään tänä vuonna neljä uutta teosta. Kuopion kaupunginorkesterin järjestämässä avajaiskonsertissa torstaina 29.9. kuullaan Matei Gheorghiun Kolmoiskonsertto.

Perjantaina Kuopion kaupungintalon konserteissa kuullaan kantaesitykset Lauri Kilpiön nelikätisestä pianoteoksesta ja Adam Vilagin jousikvartetosta Hunger, joka on Pasimusic-festivaalin tilausteos. Lisäksi Suomen kantaesityksenä kuullaan vuonna 2008 Santa Fe:n kamarimusiikkijuhlilla Yhdysvalloissa kantaesitetty Pasi Lyytikäisen La Spada del sole.

Sunnuntaina järjestettävä Maalla olon riemu -konsertti tarjoilee maaseudun innoittamaa musiikkia sekä Ylä-Savosta, muualta Suomesta kuin Euroopastakin. Konsertti juhlistaa samalla 100-vuotista taivaltaan viettävää Maaseudun Tulevaisuutta ja lehti tarjoaa konsertin ja kakkukahvit.