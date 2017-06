Passari Tervaportin havainto: Lentopallo on kannattavampaa kuin sikatalous

Suomen lentopallomaajoukkueen kapteeni Eemi Tervaportti ei vielä tarkalleen tiedä, mitä isona tekisi. Tosin hän on sanonut, että ”minusta tulee isona vahva”.

Hän on kotoisin Sastamalan Keikyästä, missä vanhemmilla on sikatila.

”Ei ole vielä tullut eteen tilanpidon mahdollinen jatkaminen”, kahdeksatta vuottaan ulkomailla lentopallosta leipänsä tienaava Tervaportti kertoo.

Hän teki nuorena ahkerasti töitä kotitilalla muiden maalaisnuorien tapaan.

”Kotoa opin työnteon merkityksen, sitä on tarvittu myös lentopallossa.”

Lentopallourastaan 27-vuotias Tervaportti kiittelee isäänsä Jarmoa ja äitiään Outia. He veivät pojan lentopalloharjoituksiin Keikyän FC-57-seuraan, toimivat valmentajina sekä kasvattivat muutenkin poikansa työntekoon tottuneeksi. Ja vanhemmiltahan lahjakkuus palloiluun on tullut. Lisäksi isosisko on auttanut veljeään eteenpäin.

Tervaportti on naimisissa ja perheellä on runsaan vuoden vanha Elodie-tytär. Asunto on ostettu Kuopiosta, missä Tervaportin vaimon äiti asuu.

Sikataloudella ei mene kovin hyvin Suomessa, joten sikäli Tervaportin uranvalinta on onnistunut.

”Lentopallo kannattaa kyllä selvästi paremmin kuin sikatalous”, Tervaportti naurahtaa.

Kotitilalla tuotettiin aiemmin porsaita, nykyisin se on porsaiden välikasvattamo. Eläimiä on yli parituhatta.

”Porsitettiin, jaettiin rehua sekä piikitettiin rautaa porsaille. Karsinatkin piti tyhjentää siansonnasta.”

Traktoria Tervaportti oppi ajamaan lapsesta lähtien ja peltotöitä riitti.

Miehen suosikkiruoka on yllättäen possun pihvi.

”Hyvin marinoitu ulkofilee grillattuna on parasta, ja uudet perunat.”

Ruisleipää mies syö aina ensimmäisenä ulkomailta kotiin saavuttuaan.

”Minun ei tarvitse mennä mihinkään turistirannoille lomailemaan. Parasta lomaa on, kun pääsee kotiin terassille ja Kokemäenjokeen kalastamaan.”

Jutustelemme leppoisan oloisen Tervaportin kanssa maajoukkueen tavatessa näytöstilaisuudessa junioreita tiistaina Helsingin kisahallissa. Maajoukkue valmistautui kolmeen maailmanliigan otteluun viikonloppuna Hartwall Areenalla.

Takana on onnistunut MM-karsintaturnaus toukokuussa Tšekissä, jossa maajoukkue voitti kaikki pelit ja selvitti tiensä ensi vuoden MM-kisoihin Italiaan ja Bulgariaan. Tervaportti oli peleissä avauskokoonpanossa.

”Sinne keskityttiin huolella, pelattiin täysillä, jätettiin kentällä kaikki, mitä lähtee ja onnistuttiin”, passari hymyilee.

Ammattilaisena ulkomailla useassa maassa on mennyt seitsemän vuotta ja kahdeksas alkaa Puolan Szczecinissä.

”Puolan sarja on kovatasoinen ja siellä liikkuu sen verran rahaa, että tasokkaat pelaajat tulevat sinne.”

Toissa vuoden nousijaseuran tavoite on päästä kahdeksan parhaan joukkoon sarjassa.

Tervaportti on vasenkätinen, mikä on passarille etu. Yllättävät lyönnit toisesta kosketuksesta tekevät tuhoisaa jälkeä.

Hän pelaa usein erittäin nopeaa peliä. Passit lähtevät laitoihin vaakasuoraan ja vauhdilla, joten lyöjien on oltava samalla aaltopituudella.

”Nopea peli vietiin huippuunsa seurassa kolmen Belgian vuoden aikana.”

Maajoukkueessa Tervaportti on ollut nopeassa pelissä samalla aaltopituudella erityisesti hakkuri Olli-Pekka Ojansivun kanssa. Heitä kutsuttiin toisinaan ”rottakaksikoksi”, kun he nakersivat vastustajan peliltä eväät tullessaan vaihdosta yhtä aikaa kentälle.

Tuomas Sammelvuon valmentaman Suomen maajoukkueen pelaajat ja myös päävalmentaja itse kehuvat hyvää yhteishenkeä, joka vie joukkuetta eteenpäin.

”Periksi ei anneta, muita kannustetaan, aina taistellaan loppuun asti, ja usein on tappioasemastakin voitettu eriä”, Tervaportti sanoo.

Suomella ei ole yleispelaajina maailman kovimpia ja pisimpiä pelaajia, joten puuttuvaa hyökkäysvoimaa on korvattava muilla konsteilla. Siihen Tervaportin nopea peli sopii erinomaisesti.

Sammelvuon mukaan aloituksen nosto on Suomen vahvuus. Sen jälkeen passari pääsee valitsemaan useista hyökkäysvaihtoehdoista. Aloitus on noussutkin hyvin, ja esimerkiksi voitetussa Tšekin turnauksessa Suomi pelasi muita maita enemmän keskipelaajien kautta.

Jos aloitus nousee huonosti ja jää kauas verkolle, passarin vaihtoehdot vähenevät. Silloin Tervaportti pelaa usein pienellä riskillä entistä nopeampaa laitoihin tai hakkurille kolmen metrin viivalle.

Korkeaa peliä ja isoa passia Suomen ei kannata lähteä pelaamaan, koska silloin vastustajan hyvin valmistautunut torjunta tekee hyökkäämisen erittäin vaikeaksi usein kolmen miehen voimin.

Suomen kannattajia Tervaportti kehuu, isommissa turnauksissa on suomalaisia aina paikan päällä jopa tuhatmäärin.

”Pelatessa on aina niin kuin pelaisi kotiyleisölle.”

Kisahallissa maajoukkuemiehet pallottelevat nuorten kanssa ja sen jälkeen odottavat treenit, joissa ei laiskotella. Sen jälkeen mennään syömään.

”Laiskoja ei ruokita”, kertoo Tervaportti oppineensa jo kotitilalta.

Helsingin maailmanliigasta Tervaportti odottaa kovia pelejä ja vielä kovempaa kannustusta, sillä pääkaupunkiseudulla on viikonloppuna maailman suurin nuorten lentopallotapahtuma Power-cup. Nuorisoa odotetaan maaotteluja katsomaan tuhatmäärin.

Maailmanliigaa Hartwall-areenalla:

Perjantai 9.6.

Klo 15.00 Slovakia–Australia

Klo 18.00 Suomi–Kiina

Lauantai 10.6.

Klo 15.00 Kiina–Slovakia

Klo 18.00 Suomi–Australia